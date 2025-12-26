Plenaria del Senado aprobó control político a ministros de Petro por emergencia económica

Plenaria del Senado durante debate del presupuesto del 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una sesión extraordinaria y virtual, justo en medio del receso legislativo decembrino, la plenaria del Senado se reunió para discutir el decreto de emergencia económica emitido por el gobierno de Gustavo Petro. Tras las intervenciones de varios representantes de las bancadas, la plenaria acogió una proposición para llamar a debate de control político a varios ministros del Ejecutivo, quienes tendrán que responder por el acto administrativo.

El promotor del debate es el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien recibió el respaldo de partidos como el Centro Democrático, el Conservador, entre otros. “No podemos normalizar que el Gobierno recurra a los estados de excepción cuando no logra consensos o cuando sus iniciativas son negadas o archivadas por esta Corporación; se vulneran principios democráticos y se desconoce la decisión del Congreso. Por eso se debe convocar de forma urgente”, dijo Motoa.

Lea también: Sectores políticos entran al debate sobre recursos que el Gobierno no entregará a Colfuturo

La convocatoria a esta sesión desató un fuerte pulso entre algunos ministros del gobierno y el presidente del Senado, el liberal Lidio García, quien la defendió. García aseguró que el Congreso es un órgano independiente y que, de acuerdo con la Constitución, tiene facultades para reunirse de forma extraordinaria y atender situaciones claves como lo sería el escenario que se planteó con los decretos que emitió la Casa de Nariño.

“Defender su autonomía no bloquea reformas, protege la democracia. Nunca hemos considerado que usted sea custodio del liberalismo, una tradición que exige formación y convicción. Cuando se acusa de títeres a los demás, a veces no se hace más que proyectar la propia forma de entender el poder. Aquí no hay hilos, hay responsabilidad institucional”, aseguró.

No se pierda: Francia Márquez pide “apoyo humanitario inmediato” en Catatumbo por guerra ELN vs. Frente 33

A la respuesta de la plenaria del Senado se suman las de algunos partidos que anunciaron otras medidas para intentar frenar el decreto, esto luego de que la Corte Constitucional negara su revisión en medio de la vacancia judicial. Desde el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez se está promoviendo una tutela con la que se puedan detener los posibles cobros de nuevos impuestos.

Según manifestó el líder natural de ese partido, “la protección de los derechos ciudadanos no le puede aplicar la vacancia. Por eso ante la vacancia de la Corte Constitucional debería proceder la Tutela”. Las palabras de Uribe llegaron luego de que el alto tribunal estimara que no reanudaría actividades ni tendría sesiones extra para el estudio de esta medida adoptada por la Casa de Nariño.

Los impuestos que anunció Petro con la emergencia económica

El pasado martes, en alocución, el jefe de Estado confirmó algunos de los nuevos impuestos que vendrán con la emergencia económica. Sin embargo, es de aclarar que todavía no se conoce el decreto definitivo con la lista completa de los nuevos tributos.

Hasta ahora, el Gobierno anunció:

Cambios en el impuesto al patrimonio: bajará el umbral para tener que pagar ese tributo (incrementando el número de contribuyentes, ahora tendrían que pagar personas con patrimonios superiores a los COP 2.000 millones) y aumentarán las tarifas. Este ajuste aumentaría el recaudo en COP 1,7 billones en 2026.

Sobretasa de 15 % al sector financiero (actualmente es 5 %), llevando el impuesto de renta al 50 %. Minhacienda estima un recaudo de COP 1,2 billones en 2026.

Normalización de patrimonios con tarifa de 19 %. Esta medida se aplicó en 2019, 2020 y 2022. Se estima un recaudo de COP 613.600 millones.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.