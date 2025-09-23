Gustavo Bolívar pide salida de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico

Gustavo Bolívar responde a la campaña de Daniel Quintero ante rumores de su salida de la campaña Foto: Archivo Particular

La campaña presidencial del Pacto Histórico se sigue dinamitando por la presencia de Daniel Quintero en la consulta de presidencial de la izquierda. Así quedó evidenciado luego de que Gustavo Bolívar insistiera en la salida del exalcalde de Medellín y se negara a apoyar su candidatura en caso de que este fuera el vencedor de la contienda interna.

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social volvió a pedir al comité de ética una evaluación sobre esta aspiración presidencial ante los procesos penales que avanzan en contra de Quintero por presunta corrupción durante su administración en la capital de Antioquia.

Según Bolívar, “Quintero es un hombre que en dos meses va a estar en un juicio por corrupción. Conociendo cómo se mueve la política, pienso que incluso el mismo Roy (Barreras) podría estar ayudando a Quintero para que gane la consulta”. Estas declaraciones llegaron luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, señalara que tanto el exalcalde de Medellín como Roy Barreras representan a los mejores candidatos de la izquierda para las presidenciales.

Sumado a lo anterior, Bolívar señaló que “Si llegara a ganar él, yo tendría que hacerle campaña a una persona que está imputada y acusada por corrupción, él y todo su gabinete, cuando yo tuve la misma situación hace tres años con Rodolfo Hernández y lo ataqué muchísimas veces, ¿con qué cara salgo yo voy a hacer esa misma campaña?”.

Invito a las fuerzas progresistas de Colombia a dar un debate sobre la ética en la política.

Lo damos o nos extinguen. https://t.co/JkhJ6ruwO4 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 22, 2025

Es por eso que el exsenador invitó a los demás precandidatos en la izquierda para evaluar el método de elección de su candidato único. Bajo su concepto la mejor opción sería una encuesta, pues con este mecanismo no se permitiría “el ingreso de votos que no son del Pacto” para una elección de un candidato “que no es del Pacto y que no representa al Pacto Histórico”.

“En todo el país ya sabemos de las alianzas que está haciendo con muchos gamonales y casas políticas del Valle, Antioquia, Córdoba, Atlántico y no sería raro que de repente pudiera ganar la consulta del 26 de octubre. En ese caso, apague y vámonos. El Pacto Histórico siempre fue un paracaídas para que llegara el oportunismo”, dijo.

