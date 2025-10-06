Presidente de la Cámara respalda una consulta popular si no se aprueba reforma a la salud

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Cámara De Representantes

En medio de las tensiones entre el gobierno de Gustavo Petro y el Senado, la idea de una nueva convocatoria a consulta popular empezó a tomar fuerza, esta vez por el trámite de la reforma a la salud. Cabe recordar que el Ejecutivo ya echó mano de esta figura tras el hundimiento de la reforma laboral y, aunque no se concretó, al final sirvió para presionar a la plenaria del Senado para dar el debate a través de un recurso de apelación.

En esta oportunidad, ante las dificultades para llegar a un acuerdo en la Comisión Séptima del Senado en torno al texto de la reforma, desde la Casa de Nariño se ha empezado a mover la idea de una consulta popular que le abra el camino a una de las banderas más importantes de esta administración.

Cabe anotar que en la Séptima, además del pulso entre oposición y oficialismo, hay una ponencia alternativa que sería la fórmula para lograr un consenso entre las dos orillas; sin embargo, el propio presidente Petro la descartó porque, según dijo, beneficiaría a las EPS. De esta manera, desde la Casa de Nariño aseguran que en la comisión se estaría fraguando una estrategia para hundir la propuesta tal y como pasó con la laboral.

Este lunes, la propuesta de recurrir a la consulta popular recibió el respaldó de uno de los dos presidente del Congreso, el de la Cámara, Julián López, del Partido de La U y afín a las políticas del Gobierno. Según dijo, se trata de una opción válida si el Legislativo no se pone de acuerdo en un tema clave para los colombianos.

“Creo que es un buen mensaje, porque si aquí en el Congreso de la República no nos ponemos de acuerdo, entonces que sea el pueblo el que le indique al Congreso y al país el camino. Tenemos millones de personas esperando una cita, que los atiendan bien y la verdad es que se gastan COP 100 billones al año de manera no tan buena”, aseguró López.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha señalado que el proyecto lleva cinco meses sin votarse en esa célula legislativa. De acuerdo con él, “dos dirigentes políticos que no hacen parte del Gobierno, que no [le] han autorizado decir sus nombres, apoyarían una consulta popular y sería sobre la reforma a la salud”.

Aunque reconoció que es una idea que no se ha descartado la consulta, también resaltó que lo que sí se ha propuesto en reiteradas ocasiones desde el Ejecutivo es una constituyente. El mismo jefe de Estado ha dicho que no sería este Congreso el que votaría la convocatoria, que sería para “profundizar las reformas sociales”.

Desde la Casa de Nariño mantienen que no trata de una “amenaza” para el Legislativo, pues es el llamado a la población para decidir sobre los proyectos que impulsa el “Gobierno del cambio”. Eso sí, han enfatizado en que el Capitolio sigue bloqueando las iniciativas oficialistas.

