Contraloría denuncia baja ejecución del Fonigualdad: solo ejecutó 13 de 25 programas en 2024

Durante la primera auditoría al Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial —FonIgualdad—, asociado al Ministerio de la Igualdad, el ente de control descubrió una baja ejecución de recursos durante la vigencia 2024. De los COP 1,9 billones asignados al fondo, solo estableció compromisos contractuales por el 25 %, destinó recursos por el 13 % y realizó pagos por el 3 % del valor total destinado para el funcionamiento de la entidad.

Además, 12 de 25 programas que debía administrar el fondo no fueron ejecutados. Los que si presentaron una mayor ejecución durante el 2024 fueron los programas insignia del Minigualdad Jóvenes en Paz (87 %) y Programa Nacional del Cuidado (85 %).

La Contraloría también determinó que el Fonigualdad presenta deficiencias de planeación en el convenio relacionado con el Programa Jóvenes en Paz, que suscribió con la Unión Temporal Territorio y Paz - UTTP por COP 175.311 millones.

“La entidad —Fonigualdad— no realizó una adecuada gestión, al evidenciarse que utilizó recursos para atender el 25% de los programas dirigidos a superar las brechas poblacionales existentes en el territorio nacional, situación que impacta directamente a grupos de mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas, campesinos, entre otros, que integran el núcleo de beneficiarios a los cuales van dirigidos estos programas”, aseguró en su comunicado el ente de control.

Ante esta alerta, el FonIgualdad reiteró que, como patrimonio autónomo constituido mediante un contrato de Fiducia Mercantil entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y una sociedad fiduciaria pública, no le aplica el principio de anualidad y por ello el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2023 se ejecutó durante el año 2024.

Esto ocurre a pocos de meses de que el Minigualdad enfrente su prueba de fuego en el Congreso para asegurar su continuidad, tras la decisión de la Corte Constitucional que ordena al legislativo tramitar de nuevo la creación de esta cartera, por terminar que hubo vicios de trámite su creación en 2023.

No es la primera denuncia que se ha presentado en la entidad. Este diario reportó una baja ejecución presupuestal dentro del Minigualdad el año pasado, pues durante los más de seis meses de ese 2025 la ejecución no pasaba del 1,9 %.

El Fonigualdad es una institución creada para gestionar recursos y coordinar proyectos que reduzcan la desigualdad poblacional y territorial en el país. Y también fue cuestionada por realizar despidos masivos del 90 % de funcionarios y contratistas asociados al fondo.

Desde el 2 de octubre de 2025, cuando llegó el nuevo director encargado, Anderson Camacho Solano, habrían comenzado los despidos masivos y la suspensión de contratos, así como la supuesta imposición de nuevas vinculaciones a través de una empresa temporal: Laborando S.A.S., cuya contratación no habría seguido los procedimientos licitatorios establecidos.

Mismo nuevo fondo que realizó 4 contratos por un valor de COP 70.582 millones para vincular a más de 3.304 personas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026, en pleno periodo electoral.

