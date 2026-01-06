Paloma Valencia denuncia presuntas irregularidades en el Ministerio de la Igualdad

Senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia / Ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. Foto: Archivo Particular

La candidata presidencial Paloma Valencia, denunció en la mañana de este martes 6 de enero la existencia de un presunto fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad —encabezado por Juan Carlos Florián—, que permitiría a la entidad contar con una nómina paralela en periodo electoral.

Según la denuncia de Valencia, el fondo paralelo de Minigualdad realizó 4 contratos con Laborando S.A.S. —empresa de servicios temporales—, por un valor de COP 70.582 millones para vincular a más de 3.304 personas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026.

ATENCIÓN. El Fondo paralelo de MinIgualdad, que contrata a dedo por derecho privado, gastó $70.582 millones en 4 contratos con Laborando S.A.S. (empresa de servicios temporales) para vincular a más de 3.304 personas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026. Justo durante las… pic.twitter.com/Nrh1FzXof3 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 6, 2026

3.146 contratistas se vincularían con el programa de Jóvenes en Paz por un valor de COP 39.745 millones; 158 estarían con el Sistema de Violencia Basada en Género costando COP 9.321 millones; mientras que existe un número indeterminado para la gestión operativa del Fondo y para el programa Agua es Vida, con un valor de COP 4.500 millones y 17.015 millones, respectivamente.

La denuncia también indica que a corte de noviembre 2025, el MinIgualdad tenía 191 contratistas y 541 funcionarios. De manera paralela, el Fondo Laborando S.A.S entre 2024 y 2025 vinculó a 308 contratistas para cumplir las mismas funciones del Ministerio.

Los contratos que suman COP 70.582 millones que estarán vigentes por nueve meses —entre septiembre de 2025 y mayo de 2026— superan el valor de la nómina del ministerio en los primeros 11 meses de 2025, que ejecutó COP 56.195 millones.

“En 6 meses el Fondo gastó en estos 4 contratos de burocracia 125 % más de lo que MinIgualdad hizo en 10 meses. La nómina real del Fondo, incluyendo contratistas y temporales, será 493 % más grande que la del Ministerio”, afirmó la senadora en su cuenta de X.

Como si fuera raro, en el SECOP no hay publicadas facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión de los contratos.



A duras penas publicaron los contratos en diciembre después que advertí en el Congreso que el Fondo no había publicado nada durante los dos años que llevaba… pic.twitter.com/yFLgUzi4vM — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 6, 2026

“Así como tercerizaron la nómina a través del Fondo, hicieron lo mismo con dos contratos de operadores logísticos para realizar eventos. Para evadir la Ley 80 y poder contratar a dedo, los contratos no los firmó MinIgualdad, sino el Fondo, a pesar que los eventos son propios del Ministerio. Una jugada que les permitió gastar COP 68.949 millones por derecho privado, sin licitación”, agregó Valencia.

El fondo Laborando S.A.S. ya había sido cuestionado en noviembre de 2025 por estar relacionado con denuncias de los despidos masivos y acoso laboral en el Fonigualdad, la institución creada para gestionar recursos y coordinar proyectos que reduzcan la desigualdad poblacional y territorial en el país.

En un documento de siete páginas enviado por trabajadores de la entidad al Ministerio de Trabajo y la Procuraduría adviertieron de despidos masivos del 90 % de funcionarios y contratistas asociados al Fonigualdad.

La carta que reveló la revista Cambio, indica que desde el 2 de octubre de 2025, cuando llegó el nuevo director encargado, Anderson Camacho Solano, habrían comenzado los despidos masivos y la suspensión de contratos, así como la supuesta imposición de nuevas vinculaciones a través de una empresa temporal: Laborando S.A.S., cuya contratación no habría seguido los procedimientos licitatorios establecidos.

Cabe recordar que este ministerio ha estado en el foco de los reflectores repetidas veces y en este momento lucha para seguir a flote: la cartera tiene hasta el próximo 20 de junio para obtener la aprobación del proyecto en el Congreso luego de que la Corte Constitucional determinara que hubo vicios de trámite en el ministerio de Juan Carlos Florián.

Además la cartera ha recibido críticas por su baja ejecución y ha entrado en polémicas debido a denuncias internas e intentos de nombramientos como el de Juliana Guerrero, que fue descartado luego de que se probara que Guerrero no había presentado el Saber Pro para obtener su título universitario.

