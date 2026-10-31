Contratación estatal: picos y patrones de crecimiento en una década de gobiernos

Al año se firman cerca de 1,2 millones de contratos. Solo en 2025, se giraron COP 179 billones entre entidades nacionales, territoriales y corporaciones autónomas. El Espectador analizó 13 millones de contratos en una década, desde la última presidencia de Juan Manuel Santos al inicio de Abelardo de la Espriella y encontró patrones de crecimiento entre administraciones y picos en ciertas épocas del año.