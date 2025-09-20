Centro Democrático y Cambio Radical anuncian cumbre de oposición en octubre

Expresidente Álvaro Uribe y exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Archivo

Los principales partidos de oposición a la administración del presidente Gustavo Petro, Centro Democrático y Cambio Radical, anunciaron la convocatoria de una cumbre en la que buscarán definir líneas conjuntas en materia seguridad, relaciones internacionales y los retos democráticos de cara a 2026.

Fechada para el próximo 15 de octubre, los partidos liderados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también abordarán la agenda legislativa en marcha, referentes principalmente al curso de reforma a la salud, presupuesto y reforma tributara “iniciativas que, impulsadas por el actual gobierno, no solo son improvisadas, sino que representan un grave riesgo para la estabilidad del país”.

Las dos colectividades han trabajado de forma conjunta en el Congreso, y ahora, con este encuentro, buscan fortalecer esa alianza opositora también con miras a los comicios de 2026. Como reveló El Espectador en su edición dominical del 14 de septiembre, los acercamientos de los partidos, sus líderes y las similitudes en posturas frente a la agenda del Gobierno les lleva a seguir estrechando lazos, previo al arranque de la campaña electoral.

Si bien se estima que ambos partidos lleven a su carta presidencial a una consulta de la centroderecha en el mes de marzo, el proceso se sigue cocinando al interior de los dos colectivos y bajo la coordinación tanto del expresidente Uribe como del exvicepresidente Germán Vargas.

Fuentes a este diario han señalado que la cumbre es la plataforma inicial en la que se definiría la aspiración presidencial por parte de Vargas Lleras, quien ha figurado más desde las redes ante diversos impedimentos de salud que incluso le mantuvieron fuera del ojo público por algunas semanas. De hecho, sería luego de este evento conjunto que el líder natural de Cambio Radical tome parte sobre su candidatura a la Casa de Nariño en 2026, según señalan esas fuentes.

Encuentro bisagra

La cumbre toma mayor relevancia pues será realizada días antes que el Pacto Histórico adelante sus consultas para la elección del candidato único del petrismo, programada, de momento, para el 26 de octubre. Las conclusiones del encuentro de oposición también marcarán la agenda de la bancada de Gobierno, hoy en expectativa por los inconvenientes jurídicos para la fusión y conformación de un único movimiento de izquierda.

Además, otros sectores de centroderecha y que han ejercido oposición al gobierno Petro, al menos en los últimos meses, también estarán expectantes de las definiciones que adopten Centro Democrático y Cambio Radical. Tal es el caso del partido Conservador, que bajo el liderazgo de Efraín Cepeda y su posición como presidente del Senado se acercó a estos dos partidos. Asimismo sucede con los liberales, pues la línea de su líder único, el expresidente César Gaviria, también se ha endurecido contra la administración Petro.

De hecho, ambos partidos tradicionales han encabezado o participado en reuniones en las que fue abordada la conformación de una coalición que haga frente a Petro y su candidato en los comicios de 2026. Y si bien esto no se ha definido aún, la reunión opositora sí puede marcar línea sobre esta posibilidad.

Mientras tanto, estas colectividades seguirán en el análisis de su apuesta presidencial, pues a Cepeda, que ya anunció su intención de llegar a la Casa de Nariño, le ha salido competencia con la aspiración de la representante Juana Carolina Londoño, y el posible ingreso de otros dos nombres en la baraja de los ‘godos’.

