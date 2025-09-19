¿Cómo van las coaliciones de izquierda, derecha y centro para las elecciones de 2026?

Así se mueven petrismo y uribismo de cara a las campañas para elecciones 2026. Foto: Archivo Particular

Falta poco más de un mes para el primer campanazo de las elecciones de 2026. El primer llamado a urnas será este 26 de octubre, con unas consultas internas e interpartidistas en las que varios sectores esperan ordenar sus listas al Congreso y otros depurar sus candidaturas presidenciales. Con esta apuesta en la mira, todas las orillas políticas se mueven milimétricamente en materia de alianzas y definiciones internas.

En la izquierda, las movidas se han acentuado tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de avalar la creación del Pacto Histórico como partido único, pero sin la participación de la Colombia Humana ni Progresistas de María José Pizarro. Ante este escenario, varios alfiles del Pacto señalaron que trabajan en un “plan B” y un “plan C” para no retroceder en su apuesta de unidad.

“La decisión de la unidad no la van a afectar. Está el proceso de fusión y hay otros caminos que vamos a explorar. Colombia Humana tiene la fortaleza, al lado de Progresistas y de la Minga Social y Política, de construir los caminos para una consulta propia que el 26 de octubre permita ordenar las listas y empezar las exploraciones de las coaliciones que podemos construir”, aseguró la senadora Gloria Flórez, presidenta de la Colombia Humana.

En estas toldas no descartan otros caminos como las encuestas o las asambleas para definir candidaturas y listas. Por otra parte, advierten que seguirán dando la batalla jurídica y harán un llamado a la movilización de sus bases. La senadora María José Pizarro, quien tiene pendiente la personería de Progresistas, dijo que la decisión tomada este martes buscaría afectar su aspiración a llegar a la Casa de Nariño, postura que muchos de sus compañeros respaldaron.

Entre tanto, en el bando contrario continúan las reuniones entre partidos políticos y precandidatos de derecha y centroderecha para conformar una sola coalición que le haga frente al progresismo. Varias de las citas se han llevado a cabo en la casa del expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, y aunque aún no se da ningún anuncio oficial, las partes están de acuerdo en la alianza y aseguran que solo falta definir los mecanismos internos y resolver si a ese bloque se sumarán el Centro Democrático y Cambio Radical.

En estos dos partidos, los principales de oposición, se llevan a cabo procesos internos. El uribismo sigue adelante con los foros de sus precandidatos (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe Londoño y Andrés Guerra) y espera llevar a su líder, el expresidente Álvaro Uribe, en la lista al Senado en la casilla 25. Y por los lados de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras que asuma las banderas y se lance a la carrera. El exvicepresidente está entre Colombia y Estados Unidos por varios tratamientos médicos.

Como lo contó El Espectador, en las próximas semanas se podría concretar una cumbre entre el Centro Democrático y Cambio Radical para hablar de un camino conjunto en 2026. Tanto Uribe como Vargas Lleras mantienen esa puerta abierta y han señalado que debe haber unidad de fuerzas similares en una consulta en marzo para definir un solo candidato que recoja la mayor cantidad de votos de la derecha, parte del centro y los partidos tradicionales con sus maquinarias en región.

Finalmente, el centro es el espectro más rezagado. En medio de las diferencias que mantienen figuras como Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán, entre otros, todo indica que los más reconocidos de este sector llegarán solos a la primera vuelta. Por ahora, el único gesto de unidad en esta esquina es el pacto que firmaron Alianza Verde y En Marcha para llevar una lista conjunta al Senado. Sin embargo, en el interior de estas bancadas, algunos creen que la alianza incluso estaría más cerca del llamado “frente amplio” que pidió el presidente Gustavo Petro.

