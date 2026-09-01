“Convoqué a consejo de seguridad”: De la Espriella tras atentado en Norte de Santander

De la Espriella asistirá personalmente al consejo de seguridad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Luego de que se presentara un atentado en Los Patios, zona metropolitana de Cúcuta, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que se convocará un consejo de seguridad y que él asistirá personalmente. No obstante, según la agenda publicada posteriormente desde Presidencia, el mandatario se ubicará en Barranquilla para la posesión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y tendrá agenda privada el resto del día.

“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente. No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, dijo el jefe de Estado.

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“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, agregó.

Esta mañana, la Policía informó preliminarmente que el atentado con carro bomba dejó una persona muerta y nueve civiles y dos policías heridos. También se registraron afectaciones en la infraestructura de la estación y en el parque automotor.

En esta misma línea, y en medio de la ofensiva de seguridad que lleva a cabo el Gobierno, De la Espriella y e ministro de Defensa, Jorge Mora, han ejecutado un total de tres bombardeos en los casi 30 días que llevan en el poder. El más reciente fue confirmado por el presidente en la noche del lunes.

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“La Operación Militar Azarías deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados”, dijo el mandatario.

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Además ya se han llevado a cabo otros dos bombardeos, durante los cuales se han dado de baja a 12 integrantes de este tipo de grupos; entre las muertes hay al menos cuatro menores de edad, según Medicina Legal, lo que generó polémica por tratarse de menores, pero el ministro Mora dijo que “eran combatientes” y que el gobierno de De la Espriella “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, aseveró De la Espriella tras las declaraciones del ministro.

En ese sentido desde la Defensoría del Pueblo se dijo: “Tras el reciente bombardeo en El Retorno, Guaviare, en el que murieron tres menores de edad, reiteramos que el reclutamiento está absolutamente prohibido por el DIH y es responsabilidad de los grupos armados que continúan incurriendo en esta abominable práctica. Pero los menores de edad reclutados siguen siendo víctimas, y el Estado debe extremar las precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas”. Y la organización Save The Children expresó: “Su posible presencia (la de menores) debe preverse antes de cualquier operación militar”.

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