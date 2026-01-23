Esto les pagarán a los candidatos presidenciales por cada voto en las consultas de marzo

Puesto de votación en Corferias, preconteo y escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales 2018 segunda vuelta. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los candidatos que participen en las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 recibirán COP 8.287 por cada voto válido obtenido que reciban los aspirantes a la presidencia que participen en las consultas interpartidistas.

A su vez, la institución confirmó el tope de gastos que podrá tener cada candidato en esta vuelta electoral, donde no podrán gastar más de COP 18.555 millones en sus campañas para ser electos como candidatos de esas consultas.

Hasta el momento solo hay dos consultas inscritas para participar el próximo 8 de marzo. La primera es la Gran Consulta por Colombia, conformada por Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, David Luna, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

También está la consulta del Pacto Amplio, donde están confirmados Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, Daniel Quintero y esperan la confirmación de Juan Fernando Cristo y Clara López.

Le puede interesar: ¿Habrá consulta de centro? este es el panorama de la iniciativa liderada por Claudia López

Por otro lado, Claudia López intenta construir una consulta del centro que también abarque a Sergio Fajardo, Maurice Armitage, Leonardo Huertas y Juan Fernando Cristo, que no ha confirmado en cuál de las dos opciones estará inscrito.

Unos días antes, el Consejo Nacional Electoral indicó que candidatos a la Cámara y el Senado recibirán por cada voto válido obtenido un total de COP 8.433, mientras que para aspirantes a la Presidencia el monto se ubica en COP 8.613, al menos en la primera vuelta.

Lea también: Este es el valor de cada voto válido obtenido en elecciones legislativas y presidenciales

En 2022, los valores que podía obtener cada candidato con sus votos eran COP 6.485 por voto válido​ en las elecciones al Congreso, mientras los aspirantes a la presidencia recibían COP 6.623 sin anticipo.

La entrada al beneficio la garantiza que el partido de las y los candidatos supere el umbral electoral. Esto quiere decir que si un partido no logra tener como mínimo el 3 % de la totalidad de votos a nivel nacional, no contará con un aval para considerarse como una organización política y, por tanto, sus candidatos no recibirán un giro de reposición de votos.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.