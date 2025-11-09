Esto dijo Petro en la cumbre CELAC-UE: habló de integración y ataques en el Caribe

El presidente Gustavo Petro en el Foro Empresarial en el marco del encuentro entre la Celac y la Unión Europea. Foto: Juan Diego Cano

El encuentro de 48 horas que reúne a jefes de Estado, funcionarios de alto nivel y delegaciones de 60 países comenzó este domingo con una negociación a puerta cerrada. Pero antes de eso, las figuras claves de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, entre ellas el presidente Gustavo Petro, se refirieron a la coyuntura y aprovecharon para instar a la integración birregional.

En su discurso, el mandatario colombiano tocó uno de los temas que ha tenido como bandera en las últimas semanas: el ataque contra lanchas en el Caribe y el Pacífico. Sin mencionar directamente a Donald Trump, su homólogo de Estados Unidos, rechazó las acciones y las calificó de “ejecuciones extrajudiciales”.

No es la primera vez que Petro habla de eso en el marco de este encuentro. Horas antes, desde su cuenta de X, aseguró que le solicitó “al gobierno de los EE. UU. retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas”. Incluso, el día anterior, se reunió con la familia de Alejandro Carranza, uno de los pescadores asesinados en una lancha: “No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente equivocados”.

Con la familia, hijos, compañera, del pescador Alejandro Carranza, asesinado con un misil cerca a Santa Marta, Colombia.



Una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente… pic.twitter.com/2JnKIuGqA7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2025

En ese discurso, el mandatario también aseguró que “lograr consensos relativos se vuelve imprescindible”, por lo que hay que hacer énfasis en los procesos de integración. En esa línea, indicó que el mundo está “en un contexto difícil, cada gobierno tiene posiciones”.

“Quiero que la cumbre Celac-UE sea un faro de luz en medio de la barbarie y pueda decirle al mundo que encontrarnos, dialogar entre bandos, que una humanidad libre es posible ahora, aún”, dijo.

El tema de los misiles en el Caribe ha sido clave en estas semanas y la misma canciller Rosa Villavicencio dijo, hace un tiempo, que se propondría una declaración conjunta para rechazar esas acciones. Las negociaciones, en todo caso, no han sido fáciles y se espera que esta tarde haya un pronunciamiento de Petro, António Costa (presidente del Consejo Europeo) y Kaja Kallas (vicepresidenta de la Comisión Europea) sobre la “triple transición” energética, digital y ambiental.

