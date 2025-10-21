Así fue la reunión entre Petro y McNamara ante la crisis con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. Foto: Andrea Puentes / Presidencia

Una larga reunión entre el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, buscó bajar las tensiones entre ambas administraciones. Por ello, fue cancelado el consejo de ministros previsto para este lunes, en el que el jefe de Estado iba a anunciar las medidas que tomaría por la amenaza arancelaria de la Casa Blanca de Donald Trump.

De acuerdo con la Cancillería de Rosa Villavicencio, se trató del “primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales”. Y anticipó que “se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución”.

“En la reunión, que fue larga, franca y constructiva, el presidente Gustavo Petro Urrego ratificó el compromiso del gobierno nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la importancia que este tiene para el país. Asimismo, reiteró la importancia de que Estados Unidos se base en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia”, informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores.

La discusión giró en torno a la amenaza de imposición de aranceles por parte de la administración Trump. Aunque todavía no se han anunciado las medidas impuestas, McNamara “dejó claro que se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente” al presidente estadounidense.

En todo caso, desde ambos lados insistieron en la necesidad de mantener la cooperación entre ambos países y, del lado colombiano, se reforzó la tesis de que ha sido el Gobierno que más ha incautado cocaína. Y el tema del lenguaje no fue menor, pues también hubo promesas de “desescalar” el tono en las comunicaciones.

