Así fue la reunión entre Petro y McNamara ante la crisis con Estados Unidos

El encuentro fue en la Casa de Nariño y en él también estuvo presente el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña. Se explicó que la imposición de aranceles es una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente Donald Trump.

Redacción Política
21 de octubre de 2025 - 11:20 a. m.
El presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara.
El presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara.
Foto: Andrea Puentes / Presidencia
Una larga reunión entre el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, buscó bajar las tensiones entre ambas administraciones. Por ello, fue cancelado el consejo de ministros previsto para este lunes, en el que el jefe de Estado iba a anunciar las medidas que tomaría por la amenaza arancelaria de la Casa Blanca de Donald Trump.

De acuerdo con la Cancillería de Rosa Villavicencio, se trató del “primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales”. Y anticipó que “se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución”.

Sugerimos: Pacto seguirá adelante con consulta y pide al CNE definir situación jurídica

“En la reunión, que fue larga, franca y constructiva, el presidente Gustavo Petro Urrego ratificó el compromiso del gobierno nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la importancia que este tiene para el país. Asimismo, reiteró la importancia de que Estados Unidos se base en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia”, informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores.

La discusión giró en torno a la amenaza de imposición de aranceles por parte de la administración Trump. Aunque todavía no se han anunciado las medidas impuestas, McNamara “dejó claro que se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente” al presidente estadounidense.

Le puede interesar: Roy Barreras lanzó candidatura presidencial y continúan movimientos entre partidos

En todo caso, desde ambos lados insistieron en la necesidad de mantener la cooperación entre ambos países y, del lado colombiano, se reforzó la tesis de que ha sido el Gobierno que más ha incautado cocaína. Y el tema del lenguaje no fue menor, pues también hubo promesas de “desescalar” el tono en las comunicaciones.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Maria Eugenia Velez Velez(56068)Hace 22 minutos
Colombia se respeta.Petro no es narco.
enriqueparra1978(84821)Hace 37 minutos
La derecha colombiana lo único que hace es sembrar cizaña, además, valiéndose de los parientes de colombianos que han escalado hasta el Congreso de esa importante Nación. Lo que se requiere es que haya más solidaridad y dejar el lenguaje procaz contra unos y otros. Si los gobiernos necesitan tomar medidas contra inmigrantes ilegales pueden hacerlo, es su derecho, pero que se haga dentro de las normas que regulan tratados internacionales y, de no haberlos, con reglamentos de la ONU
Juan Valderrama Camargo(19901)Hace 1 hora
Petro es un bocon. No sabe ejecutar.
  • gustavo galan(6016)Hace 38 minutos
    Lo que no sabe es robar como los anteriores gobiernos
Martha Ramirez(69929)Hace 1 hora
Las embajadas no son los entes indicados para estas discusiones y acuerdos.Es hora ,ya, de examinar todos y cada uno de los tratados de comercio que le han hecho bastante daño al país.Empezar por sacar las bases militares gringas en Colombia
EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 1 hora
La bocaza irresponsable de PETRO dio sus frutos: TRUMP anunció un aumento de los aranceles para Colombia, con lo que millones de empleos se perderán. La iniciativa de FAJARDO, de convocar un gran consenso nacional, con todas las fuerzas vivas del país, incluido el gobierno, a fin de evitar esos aranceles y para evitar también una posible intervención militar USA, anunciada por TRUMP, es correcta. Pero eso exige que PETRO se comporte como un adulto responsable y no como un adolescente aventurero,
