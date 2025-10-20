Roy Barreras lanzó candidatura presidencial y continúan movimientos entre partidos

El exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, lanzó su candidatura presidencial este lunes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras entró oficialmente al tablero electoral este lunes, al anunciar su candidatura presidencial por su propio partido, Fuerza de la Paz. Desde Monserrate, aseguró que “no [está] ocupado en dividir a nadie, sino unir [al] país”.

El político ha figurado como uno de los posibles participantes del frente amplio de marzo para medirse con otros candidatos de la izquierda, como el seleccionado por el Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro. Aunque no fue claro en confirmar su participación, sí apuntó que puede ser un ejercicio para llamar a varios sectores.

“Lo que Colombia necesita es madrugar, trabajar y resolver. No se quieren divisiones ni polarización. Hay que sanar las heridas del odio y la polarización”, afirmó en su discurso.

En todo caso, Barreras también ha tenido acercamientos con otros partidos. Entre ellos el Partido de la U, de donde viene, que publicó un comunicado en el que se informó que la bancada se reuniría con precandidatos que “han expresado su interés de hablar” sobre las elecciones de 2026. Aunque todavía no hay nada en firme, los movimientos continúan.

Este mismo lunes, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) aseguró que su colectividad había descartado integrar una coalición o respaldar a Barreras en su candidatura e incluso se negaría a ir en conjunto en una lista al Congreso. En respuesta, el ahora candidato dijo que los senadores progresistas de ese movimiento lo acompañarán a “sacar adelante una agenda de país”.

“Anticipo una cosa, si ella [Miranda] es elegida, hará parte de la coalición de gobierno”, agregó.

