Pacto seguirá adelante con consulta y pide al CNE definir situación jurídica

Delegados del Pacto Histórico estuvieron presentes en la reunión con la Procuraduría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Foto: Procuraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una reunión entre la Procuraduría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y el Pacto Histórico ocurrió este lunes a puerta cerrada. Incluso en medio de las dudas jurídicas que todavía rodean a la consulta que llevará el progresismo del presidente Gustavo Petro, se anunció que se seguirá adelante con el llamado a urnas.

Así lo confirmaron tanto el órgano electoral que encabeza Hernán Penagos como los delegados del comité político del movimiento de izquierdas. Sin embargo, la mirada se posa sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) por las decisiones aún pendientes que incluyen la posibilidad de que el precandidato presidencial allí elegido —entre la exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda— pueda participar luego en el frente amplio de marzo.

Sugerimos: Roy Barreras lanzó candidatura presidencial y continúan movimientos entre partidos

#AEstaHora el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, preside la Comisión Nacional de Control Electoral, con el propósito de analizar la solicitud que le hizo el Pacto Histórico sobre la consulta popular prevista para el próximo 26 de octubre. pic.twitter.com/a5NCg7xQ66 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 20, 2025

“La Registraduría está disponible para la realización de la consulta el próximo domingo, ha ratificado que todo está listo para ello. El CNE aún no ha cerrado los temas, pues aún quedan temas de trámite interno y ponencias por resolver”, aseguró en una rueda de prensa Yolima Carrillo, la procuradora delegada para asuntos electorales y participación democrática.

Aunque de esa reunión salieron los magistrados del CNE a una sala plena para avanzar en esas discusiones, todavía no hay una decisión de fondo. Esta gira en torno a la pregunta que aparece en los tarjetones, impresos cuando estaban vigentes las medidas provisionales del Tribunal Superior de Bogotá alrededor de la inscripción del Pacto Histórico como partido.

Le puede interesar: Se alista reunión entre Petro y McNamara por crisis con EE. UU.: “Trae razones oficiales”

Desde el movimiento de izquierdas han reiterado que sus peticiones han sido explícitas en que se trata de un mecanismo para escoger un precandidato que luego se mida en el frente amplio. En el acuerdo de voluntades presentado a los órganos electoral se lee que se hará “una consulta partidista” en la que se escogerá una precandidatura “para que participe en una consulta interpartidista que elija una candidatura única en coalición”.

Desde que se conoció esa decisión adversa en el Tribunal Superior de Bogotá, el Pacto ha mantenido su llamado a las urnas. En todo caso, mientras el CNE no decida, tambalea la participación de Cepeda y Corcho en las consultas de marzo de 2026.

Lea también: Otro viceministro aterrizará en la Cancillería, ¿de qué se encargará?

Igualmente la de Daniel Quintero, quien anunció que se retiraría de ese mecanismo. Hasta el momento, el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, aseguró que ningún documento con esa decisión ha llegado a los despachos del órgano electoral y existe la hipótesis de que, incluso con esa renuncia, tendría que aceptar el resultado de este 26 de octubre.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.