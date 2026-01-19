Presidente Petro y sectores políticos del Caribe protagonizan choque por crisis energética

Presidente Petro protagoniza nuevo choque con políticos del Caribe por tarifas de energía en esa región. Efraín Cepeda y Mauricio Gómez le responden. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva disputa en redes protagonizó el presidente Gustavo Petro con algunos sectores políticos de la Costa Caribe, debido a los problemas de energía que enfrenta esa región y por lo que señaló a congresistas de oposición como los senadores Efraín Cepeda, Mauricio Gómez e incluso, llegó a mencionar al expresidente Iván Duque.

La controversia se produjo luego de que el mandatario nacional asegurara que “el Caribe equivocó, hace décadas, su estructura de energía eléctrica y la convirtió en caja de compra de votos de feudos clientelistas que derivaron en alianzas nacoparamilitares y desencadenaron el asesinato de decenas de miles de campesinos, para configurar un régimen feudal de alta concentración de la tierra”.

Es de su interés: “Por qué votar por...”: este es el espacio para sus propuestas si aspira llegar al Congreso

Esas declaraciones llegaron luego de que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, resaltara una inversión superior a los COP 6 billones en megaobras para la región y que derivaron, además, en señalamiento del jefe de Estado por el accionar de gobiernos previos.

Y es que fue por ese movimiento de Ejecutivo que Petro dijo que “la misma clase política que dañó desde el comienzo la red eléctrica, hoy nos deja solos, incluso, el senador Efraín Cepeda con Mauricio Gómez, de Barranquilla, y otros senadores caribeños no permitió la aprobación de la ley de financiamiento, donde se contemplaba la nacionalización de la deuda pública dejada por Duque a todos los usuarios de la energía eléctrica del país llamada “0pción preferencial” que nunca fué ni opción ni preferencial, sino una deuda forzosa a todas las familias de Colombia".

En años pasados la élite política del Caribe, llevó a la quiebra todo el sistema eléctrico del Caribe que era de carácter público.



Luego, las oligarquías en Bogotá y Antioquia aprovecharon para privatizar el servicio entregando decenas de billones de pesos a multinacionales… https://t.co/bEu1pC9DRv — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2026

Pero, además, señaló al expresidente Iván Duque al asegurar que "terminó regalando las empresas a unos grupos económicos nacionales sin capacidad de inversión que entraron a ordeñar los subsidios estatales a los usuarios“.

Sus declaraciones despertaron una nueva disputa entre los sectores políticos de esa región con el jefe de Estado, algo que no es nuevo en este año. De un lado, el senador Efraín Cepeda (Conservador) respondió al presidente manifestando que "sus análisis mezclan manzanas con peras para llegar a conclusiones que solo usted ve, para hacerse ver como el gran líder que todo lo previó mientras tacha de ineptos a quienes no comparten su visión. En el Caribe, sabemos que la realidad es otra: sus sesgos ideológicos de izquierda, su odio al mercado y sus señales equivocadas hundieron el sistema eléctrico”.

Le puede interesar: Así se ha movido la imagen del presidente Gustavo Petro entre las más recientes encuestas

A ello Cepeda agregó que “hoy las inversiones se espantaron, las subastas quedaron desiertas y el Caribe va a pagar las consecuencias de esas políticas fallidas”. Al expresidente del Senado se le sumó Mauricio Gómez, quien dijo que esto es una “cortina de humo” y tildó de “culpable” a Petro por “incumplirle a la Región Caribe”. Además, enumeró diversas promesas de campaña que a la fecha no se han materializado, según dijo Gómez Amín.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.