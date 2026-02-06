Delegación del gobierno Petro viajará a Ecuador para recomponer relaciones tras crisis

La canciller Rosa Villavicencio hará parte de la delegación que irá a Ecuador. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El gobierno de Gustavo Petro está analizando las vías para rebajar las tensiones con Ecuador tras la crisis que derivó de una imposición de aranceles de ambos lados. Por ello es que una delegación de alto nivel aterrizará en Quito este viernes para una reunión con autoridades ecuatorianas sobre ese mismo tema.

En ese equipo estarán la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y funcionarios de las carteras de Comercio, Energía y Justicia. Incluso, harán parte de esos diálogos delegados de Ecopetrol. Tanto la ministra de Relaciones Exteriores como el mindefensa y el presidente de la empresa petrolera, Ricardo Roa, acompañaron al presidente en su visita oficial a Estados Unidos, donde se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde la Casa Blanca estarán siguiendo con mucho interés ese encuentro, que también fue parte de las conversaciones entre ambos mandatarios. En esa cita en el Despacho Oval, Trump se ofreció a solucionar la crisis con una llamada y Petro habló de una “colaboración total” con el vecino país.

“Se lo dije a Noboa en la reunión en Panamá hace poco: que hablemos. ¿Cuál es el problema? Evitar a toda costa que la desinformación termine llenando de sangre la frontera, y la está llenando de sangre. Y nosotros no queremos eso, queremos paz. Ahí preguntó si teníamos las capacidades militares, etc., pero yo no quiero una guerra con Ecuador. Yo lo que quiero es que dialoguemos, que evitemos cualquier tipo de tensión; que nos permita que los muchachos de Ecuador, en su ejército, los muchachos nuestros, y muchachas, en nuestro ejército, puedan estar tranquilos; que se garantice la vida en la frontera”, aseveró el mandatario en entrevista con El Espectador.

En el encuentro también estarán presentes funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del vecino país, así como los cónsules de Colombia en Ecuador.

Las tensiones comenzaron a escalar después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señalara al Gobierno colombiano de no tener un “compromiso real” para combatir los grupos criminales en la frontera. En ese punto, ordenó la imposición de un arancel del 30 % a los productos colombianos, con una respuesta de Colombia de suspender la venta de energía y la imposición de un arancel similar.

