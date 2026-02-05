Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Petro cerró visita a Estados Unidos despachándose contra el CNE y la Corte Constitucional

El presidente Gustavo Petro cierra este jueves su agenda en Estados Unidos, tras la cita con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Su discurso se dio ante la diáspora colombiana en Washington y tocó el tema electoral.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
06 de febrero de 2026 - 12:17 a. m.
El presidente Gustavo Petro dio un discurso ante la diáspora colombiana en Washington.
El presidente Gustavo Petro dio un discurso ante la diáspora colombiana en Washington.
Foto: Juan Cano / Presidencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente Gustavo Petro cierra su paso por Estados Unidos este jueves, tras la reunión que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, hace algunos días. En su último día, el jefe de Estado se encontró con empresarios estadounidenses y la diáspora colombiana en Washington, frente a la cual se despachó contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por las decisiones sobre Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida y la caída de las listas del Pacto Histórico a la Cámara.

“Nos devolvemos a [Iván] Duque o seguimos, eso es. Y si ustedes miran las noticias, no me puedo meter más en ese asunto, lo único que puedo indicar es que Colombia tiene que seguir, no devolverse a Duque. Pero lo que estoy viendo como presidente de la República al frente del Estado, [es] que el CNE está haciendo política y no es árbitro electoral”, aseguró.

Sugerimos: Petro, Benedetti y oposición reaccionan a atentado contra esquema de Jairo Castellanos

Y, en esa línea, afirmó que lo que está haciendo el órgano electoral es “dividir a los que siguen y pasarle el billete público a las campañas de los que nos quieren devolver al estado de Duque”. El mandatario dejó un mensaje a los seguidores de su proyecto político: “Yo lo único que digo es que los que quieran seguir tienen es que unirse, les están tocando el ego, la soberbia: ‘divídanse, porque como ustedes siempre se dividen, divídanse otra vez, a ver si dejan un pavimento a ver si dejan que Duque entre de nuevo’”.

“Aquí aplaudieron el que no me vaya del Gobierno, pero es que hay una forma de no irse del Gobierno, que no es con la presencia física, sino es profundizando el programa de mi gobierno a través de la fuerza que tenga la capacidad de profundizarlo”, apuntó.

Le puede interesar: CNE tumbó lista del Pacto a la Cámara en Bogotá: saldrán candidatos de la Colombia Humana

Sobre la Corte Constitucional, afirmó que “prejuzgaron” al suspender los efectos de la emergencia económica y “no esperaron a analizar el decreto de emergencia”. Además, aseveró que “sin análisis, prohibido por la Constitución hacer eso, suspendieron el decreto de impuestos a los ricos”.

“La Corte Constitucional no puede ser un servidor a los banqueros, sino al pueblo”, dijo.

¿Cómo ha sido la agenda del presidente Gustavo Petro?

En horas de la mañana, el jefe de Estado tuvo una reunión con la agremiación estadounidense de cacao y en la tarde pasó por la Universidad de Georgetown para una conferencia magistral sobre el “rol de América Latina en la crisis ambiental global”. Desde allí, se refirió a varios puntos claves de su política exterior, entre ellas, la transición energética que ha tratado de impulsar en diversas vitrinas internacionales, entre ellas, la Asamblea General de la ONU.

Lea también: Así reaccionaron otros sectores políticos a salida de Cepeda de la consulta de la izquierda

Desde allí cuestionó el papel de organizaciones internacionales y habló de la falta de eficacia de tratados y el derecho internacional para responder a las problemáticas de la población. En esa línea, volvió a referirse a los misiles contra las supuestas narcolanchas en el mar Caribe, uno de los puntos de crítica frente a Estados Unidos, que impulsó este tipo de acciones en su estrategia contra el narcotráfico.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Estados Unidos

Consejo Nacional Electoral

Corte Constitucional

Emergencia económica

 

Mariela Vega de Herrera(zncxh)Hace 14 minutos
Antigobiernista el titular de la noticia? Consideran imparciales y ceñidos a la ley las actuaciones de la corte constitucional y del concejo electoral ?
Mariela Vega de Herrera(zncxh)Hace 18 minutos
Un poquito antigobiernista el titular de la noticia? Han sid
Edgard Lopez(56726)Hace 36 minutos
cuando lo ayudan no dice nada, pero cuando es al contrario ahi si dicen 182 dias para que salga este perro sarnoso
EVARISTO PRADA VILLAMIZAR(99712)Hace 48 minutos
Todo un "estadista".
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.