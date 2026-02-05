Petro cerró visita a Estados Unidos despachándose contra el CNE y la Corte Constitucional

El presidente Gustavo Petro dio un discurso ante la diáspora colombiana en Washington. Foto: Juan Cano / Presidencia

El presidente Gustavo Petro cierra su paso por Estados Unidos este jueves, tras la reunión que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, hace algunos días. En su último día, el jefe de Estado se encontró con empresarios estadounidenses y la diáspora colombiana en Washington, frente a la cual se despachó contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por las decisiones sobre Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida y la caída de las listas del Pacto Histórico a la Cámara.

“Nos devolvemos a [Iván] Duque o seguimos, eso es. Y si ustedes miran las noticias, no me puedo meter más en ese asunto, lo único que puedo indicar es que Colombia tiene que seguir, no devolverse a Duque. Pero lo que estoy viendo como presidente de la República al frente del Estado, [es] que el CNE está haciendo política y no es árbitro electoral”, aseguró.

Y, en esa línea, afirmó que lo que está haciendo el órgano electoral es “dividir a los que siguen y pasarle el billete público a las campañas de los que nos quieren devolver al estado de Duque”. El mandatario dejó un mensaje a los seguidores de su proyecto político: “Yo lo único que digo es que los que quieran seguir tienen es que unirse, les están tocando el ego, la soberbia: ‘divídanse, porque como ustedes siempre se dividen, divídanse otra vez, a ver si dejan un pavimento a ver si dejan que Duque entre de nuevo’”.

“Aquí aplaudieron el que no me vaya del Gobierno, pero es que hay una forma de no irse del Gobierno, que no es con la presencia física, sino es profundizando el programa de mi gobierno a través de la fuerza que tenga la capacidad de profundizarlo”, apuntó.

Sobre la Corte Constitucional, afirmó que “prejuzgaron” al suspender los efectos de la emergencia económica y “no esperaron a analizar el decreto de emergencia”. Además, aseveró que “sin análisis, prohibido por la Constitución hacer eso, suspendieron el decreto de impuestos a los ricos”.

“La Corte Constitucional no puede ser un servidor a los banqueros, sino al pueblo”, dijo.

¿Cómo ha sido la agenda del presidente Gustavo Petro?

En horas de la mañana, el jefe de Estado tuvo una reunión con la agremiación estadounidense de cacao y en la tarde pasó por la Universidad de Georgetown para una conferencia magistral sobre el “rol de América Latina en la crisis ambiental global”. Desde allí, se refirió a varios puntos claves de su política exterior, entre ellas, la transición energética que ha tratado de impulsar en diversas vitrinas internacionales, entre ellas, la Asamblea General de la ONU.

Desde allí cuestionó el papel de organizaciones internacionales y habló de la falta de eficacia de tratados y el derecho internacional para responder a las problemáticas de la población. En esa línea, volvió a referirse a los misiles contra las supuestas narcolanchas en el mar Caribe, uno de los puntos de crítica frente a Estados Unidos, que impulsó este tipo de acciones en su estrategia contra el narcotráfico.

En su intervención en la Universidad de Georgetown, el presidente @PetroGustavo cuestionó: “¿Para qué sirven entonces las Naciones Unidas?”, al referirse a la falta de eficacia de los tratados internacionales y del derecho internacional para proteger a la población civil.



— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 5, 2026

