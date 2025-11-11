No cesa polémica de conservadores por candidatura: veedora habló de “desconocimiento”

Excontralor Felipe Córdoba agita elección de candidato del Partido Conservador. Foto: Archivo Particular

En el interior del Partido Conservador se vive una dura disputa entre dos facciones que no están de acuerdo en sus posturas de cara a las elecciones de 2026. Las directivas y buena parte de la oficialidad apoyan al senador Efraín Cepeda, férreo opositor del gobierno Petro, como principal carta para la contienda presidencial, pero un grupo del Directorio Nacional cantó su apoyo al excontralor Felipe Córdoba, actual precandidato por firmas.

Este martes, la Veeduría del partido cuestionó que se haya abierto la puerta para inscribir más precandidatos, particularmente para darle luz verde a Córdoba. “Se estableció el periodo de inscripciones para las precandidaturas a la Presidencia 2026, el cual fue fijado del 4 de octubre al 10 de noviembre del presente año (...) El desconocimiento de esa decisión vulnera los derechos de los militantes y aspirantes del partido, que de buena fe aceptaron las determinaciones que previamente adoptó el Directorio y se acogieron a las reglas trazadas por esa Dirección Nacional”, dijo la veedora María Eugenia Correa.

Cabe recordar que fueron 12 integrantes del Directorio los que señalaron que los tiempos podrían restringir la participación efectiva de los militantes y enviar un mensaje en contra de la apertura y el pluralismo que, según explicaron, define a sus bases. Así las cosas, solicitaron a la senadora Nadia Blel, presidenta de la colectividad, considerar ampliar el plazo de inscripciones hasta el próximo 1 de diciembre, fecha que permitiría una adecuada deliberación interna y la entrada de Córdoba.

Entre los firmantes de la carta están las senadoras Liliana Bitar y Liliana Benavides, así como los representantes Andrés Montes, Nicolás Barguil, Jorge Alexander Quevedo y Andrés Felipe Jiménez. La carta desató la molestia de Efraín Cepeda, quien señaló a este sector de ser cercano al petrismo.

“El partido atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad”, dijo el senador y precandidato.

Las directivas intentaron frenar la disputa llamando al orden. Según se lee en un pronunciamiento público, desde la cúpula de la colectividad se “otorgará plenas garantías a todos los candidatos que se inscriban como precandidatos a la Presidencia de la República a nombre del Partido Conservador”.

Así mismo, resaltaron que respetarán plenamente los argumentos, propuestas y estrategias que cada aspirante despliegue en su legítima búsqueda de visibilidad mediática, pero que invitan a los precandidatos a conducir sus estrategias con la debida prudencia para cuidar la reputación histórica del partido.

Carta de la veedora a las directivas del Partido Conservador

