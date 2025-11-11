Debate de reforma a la salud amenaza con pasar a estrados: Pacto habla de “prevaricato”

El debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado inició este 30 de septiembre. Foto: Minsalud

El debate de la reforma a la salud no solo sigue empantanado, sino que amenaza con llegar a los estrados judiciales. La bancada del Pacto Histórico acusó a los senadores de oposición y declarados en “independencia” de cometer “prevaricato” al no retomar la discusión del proyecto, pese a que el ministro del Interior, Armando Benedetti, envió un mensaje de insistencia.

El argumento del senador Miguel Ángel Pinto (Liberal), presidente de la comisión, para no incluir en el orden del día el proyecto de reforma es que el mensaje de insistencia llegó para un mensaje de urgencia –que hace que una iniciativa legislativa se priorice– que se radicó en la Cámara de Representantes, y no en su cédula legislativa. Es decir, que se insistió en una urgencia que no correspondía a la Comisión Séptima del Senado.

“Hay un mensaje que fue enviado a la Cámara de Representantes. A nosotros nos llega el de insistencia, pero ese debe ser cuando se desconoce el de urgencia, que nunca se nos ha notificado”, afirmó Pinto. Además, reafirmó en la decisión de suspender el debate por temas de recursos: “La Comisión Séptima tomó la decisión de suspender el trámite de la reforma a la salud dando cumplimiento al oficio del MinHacienda que dice que hay COP 26,3 billones que no hacen parte del techo fiscal. Hoy la reforma no tiene los recursos hasta tanto no se apruebe la ley de financiamiento. La comisión suspendió el debate hasta que tengamos los recursos garantizados”.

En ese sentido, también habló la senadora Norma Hurtado (La U): “Es un juego de palabras por parte de la bancada del Pacto, que trata de dar a entender que sí hay fiscal, cuando se tienen siete documentos, uno contrario a otro. Preocupa la sostenibilidad en el tiempo y la garantía de un sistema que brinde salud a los colombianos”. Y acusó a la bancada de gobierno de no discutir proyectos que “favorecen a los colombianos” al salirse de la votación del orden del día.

Pero otra es la posición de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico - MAIS). Según dijo la congresista, se trataría de “jugadas” para dilatar la discusión. “Fuimos convocados a una comisión que, realmente, no pone en el orden del día el debate de la reforma a la salud a pesar de haberse enviado un mensaje de insistencia de acuerdo con el mensaje de urgencia presentado en Cámara. Pero buscan cualquier argumento para no dar el debate. Haremos todos los intentos y si hoy queda en deuda esta reforma por parte de este gobierno, lo seguiremos insistiendo, esto debe ser parte de los argumentos y motivaciones”, afirmó.

Y explicó: “Según ellos, tenía que radicarse el mensaje de urgencia y no el de insistencia, que así como se radicó en Cámara, debe radicarse en Senado. Pero el proceso es integral. No es específico en Cámara y otro en Senado. No, se mira de manera integral, se mira en su conjunto. Son leguleyadas que han puesto para no cumplir, para tener como excusa que el gobierno está fallando y no es así”. Además, Peralta advirtió que si no se discute, podría hundirse porque “esta es una reforma que ya cumplió un año de debatirse el segundo debate en Cámara y la ley establece que debe surtirse al menos un debate en esta legislatura y ya no ocurrió”.

Ante esta coyuntura, el senador Fabián Díaz (Alianza Verde) anunció que denunciará por “prevaricato” a la mesa directiva de la Comisión Séptima. Ya este lunes, Díaz había presentado una acción de tutela pidiendo medidas cautelares para que se agende la reforma en el orden del día. Ese recurso no se ha resuelto.

En todo caso, el senador Pinto aseguró que los funcionarios del presidente Petro, como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, “no le han dado la información que corresponde, [el presidente] no está debidamente informado del trámite. Son sus propios funcionarios los que no le están contando la verdad. El fracaso de la salud pertenece a este gobierno”.

