Reformar TLC con Estados Unidos: así reaccionó el país político a la propuesta del presidente Petro

AME6856. BOGOTÁ (COLOMBIA), 31/07/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario, Gustavo Petro (d), durante una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, este jueves, en la Casa de Nariño (sede de Gobierno) en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Durante el más reciente consejo de ministros el presidente Gustavo Petro anunció que se buscará reformar el Tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos. En medio de las tensas relaciones con la administración de Donald Trump, el mandatario nacional aseguró que se hace necesario renegociar estos acuerdos pues señala que solamente se está vendiendo a ese país carbón y petróleo.

El anuncio y la directriz a los ministros de Minas, Comercio y Hacienda llega en medio de que a Presidente le fuera revocada la visa estadounidense por arengas en las calles de Nueva York durante el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Frente a este acuerdo, el mandatario aseveró que “Todo el comercio internacional más poderoso lo teníamos con el Pacto Andino, pero ahora salen los sátrapas de la política a decir que con es los Estados Unidos, cuándo fue así, si nuestros bienes industriales se vendían a Venezuela y Ecuador. Siempre hubo un gran comercio de alimentos en el Pacto Andino”.

Por ello, Petro propuso que “si el TLC ya lo variaron los Estados Unidos, por qué nosotros no lo variamos. El comercio no está por encima de la vida como nos quieren enseñar los 500 empresarios pro gringos que no son colombianos, o no parecen, porque están más interesados en exportar chucherías a Estado Unidos que preservar la vida del planeta. Eso significa que también reformamos el TLC y significa que con Israel deja de haber TLC”.

El Presidente @petrogustavo anunció que con Estados Unidos se reformará el Tratado de Libre Comercio (TLC) y dejará de haber Tratado de Libre Comercio con Israel. pic.twitter.com/1T1BEAgvrY — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 30, 2025

En respuesta, diversos sectores cuestionaron al mandatario nacional, señalando, entre otras, el inoportuno momento para esta propuesta. Así lo expresó la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien señaló, al Presidente por realizar una "amenaza a las carboneras y las conmina a venderle al Estado, como hacía Chávez. EXPROPIACIÓN".

Dávila aseveró que, en caso de llegar a la Presidencia, establecerá un canal directo con Israel y propondrá de nuevo una ruta de comercio de carbón con ese país.

De otro lado, el exministro de Comercio del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, señaló que esta “es una muy mala decisión”, advirtiendo además que la renuncia o revocatoria de visas estadounideneses a funcionarios del gabinete “pierde solamente Colombia y sus ciudadanos”.

“Es clave la cercanía a calificadoras de riesgo e inversionistas, cara a cara, en decenas de reuniones en donde se presenta al avance del país y que no decir de otra decena de reuniones con actores representativos de potencial inversión extranjera directa”, agregó.

De su parte, el senador Mauricio Gómez Amín, precandidato presidencial e integrante de las Comisiones Económicas, advirtió que “desde que llegó al poder, Petro ha intentado acabar con este gremio que tanto le aporta a nuestra nación, pero no lo vamos a permitir”.

Es una muy mala decisión!! La grandísima mayoría de los créditos de financiamiento público se logran en instituciones en USA 🇺🇸. Es clave la cercanía a calificadoras de riesgo e inversionistas, cara a cara, en decenas de reuniones en donde se presenta al avance del país y que no… https://t.co/OtQNGzfou5 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 29, 2025

13 años de cooperación, pero...

Previo a las declaraciones del presidente, el jefe de negocios de los Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, defendió las relaciones económicas de los dos países que están próximas a cumplir 13 mediante el TLC. Según el embajador encargado, “el libre comercio fortalece a nuestros países y los hace más prósperos", resaltando, además, los recientes encuentros de delegados estadounidenses con miembros de administraciones regionales en Colombia.

“Esta semana, los secretarios de agricultura de los estados de Indiana, Maine, Montana y Carolina del Sur visitan Medellín y Bogotá para impulsar el comercio entre nuestras naciones a nuevas alturas”, dijo McNamara.

En noviembre, celebramos 13 años del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. El comercio agrícola entre nuestros países alcanzó cifras récord en 2024 y, en 2025, va en camino de un nuevo máximo histórico.

El libre comercio fortalece a nuestros países y los… pic.twitter.com/uCYqtKGKwJ — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 30, 2025

Sin embargo, desde el Gobierno la postura parece clara y definida en este escenario. “Es una humillación lo que le hicieron al Presidente de la República”, dijo la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien señaló que Estados Unidos es el que debe dar el paso para que estos acuerdos bilaterales continúen.

La funcionaria también cuestionó las diferentes medidas adoptadas por la administración de Donald Trump respecto a la descertificación y aseguró que “Estados Unidos debería pensar eso (la reforma del TLC) a la hora de la toma de esas decisiones arbitrarias en las que va un pase adelante y otro atrás”.

“El principal beneficiado de ese TLC que mantenemos durante tantos años en condiciones de inequiedad es Estados Unidos”, agregó, señalando así que pueden acudir los canales digitales para este proceso y que el país no requiere ir a Washington por cuestiones de dignidad.

