Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Reformar TLC con Estados Unidos: así reaccionó el país político a la propuesta del presidente Petro

Según señaló, las exportaciones colombianas solo se basan en petróleo y aseguró que los demás productos que llegan a ese país “son decadentes en el mercado”. El mandatario nacional también anunció en consejo de ministros que se acabará el tratado con Israel.

Redacción Política
30 de septiembre de 2025 - 02:50 p. m.
AME6856. BOGOTÁ (COLOMBIA), 31/07/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario, Gustavo Petro (d), durante una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, este jueves, en la Casa de Nariño (sede de Gobierno) en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME6856. BOGOTÁ (COLOMBIA), 31/07/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario, Gustavo Petro (d), durante una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, este jueves, en la Casa de Nariño (sede de Gobierno) en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Foto: EFE - Presidencia de Colombia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Durante el más reciente consejo de ministros el presidente Gustavo Petro anunció que se buscará reformar el Tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos. En medio de las tensas relaciones con la administración de Donald Trump, el mandatario nacional aseguró que se hace necesario renegociar estos acuerdos pues señala que solamente se está vendiendo a ese país carbón y petróleo.

El anuncio y la directriz a los ministros de Minas, Comercio y Hacienda llega en medio de que a Presidente le fuera revocada la visa estadounidense por arengas en las calles de Nueva York durante el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Le sugerimos: “Nada que llegan los Gripen”: Petro volvió sobre Trump, Israel y política antidrogas

Frente a este acuerdo, el mandatario aseveró que “Todo el comercio internacional más poderoso lo teníamos con el Pacto Andino, pero ahora salen los sátrapas de la política a decir que con es los Estados Unidos, cuándo fue así, si nuestros bienes industriales se vendían a Venezuela y Ecuador. Siempre hubo un gran comercio de alimentos en el Pacto Andino”.

Por ello, Petro propuso que “si el TLC ya lo variaron los Estados Unidos, por qué nosotros no lo variamos. El comercio no está por encima de la vida como nos quieren enseñar los 500 empresarios pro gringos que no son colombianos, o no parecen, porque están más interesados en exportar chucherías a Estado Unidos que preservar la vida del planeta. Eso significa que también reformamos el TLC y significa que con Israel deja de haber TLC”.

En respuesta, diversos sectores cuestionaron al mandatario nacional, señalando, entre otras, el inoportuno momento para esta propuesta. Así lo expresó la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien señaló, al Presidente por realizar una "amenaza a las carboneras y las conmina a venderle al Estado, como hacía Chávez. EXPROPIACIÓN".

Dávila aseveró que, en caso de llegar a la Presidencia, establecerá un canal directo con Israel y propondrá de nuevo una ruta de comercio de carbón con ese país.

De otro lado, el exministro de Comercio del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, señaló que esta “es una muy mala decisión”, advirtiendo además que la renuncia o revocatoria de visas estadounideneses a funcionarios del gabinete “pierde solamente Colombia y sus ciudadanos”.

Puede leer: Efecto visa: grueso del gabinete Petro rechaza documento de EE. UU. y abre otra polémica

“Es clave la cercanía a calificadoras de riesgo e inversionistas, cara a cara, en decenas de reuniones en donde se presenta al avance del país y que no decir de otra decena de reuniones con actores representativos de potencial inversión extranjera directa”, agregó.

De su parte, el senador Mauricio Gómez Amín, precandidato presidencial e integrante de las Comisiones Económicas, advirtió que “desde que llegó al poder, Petro ha intentado acabar con este gremio que tanto le aporta a nuestra nación, pero no lo vamos a permitir”.

13 años de cooperación, pero...

Previo a las declaraciones del presidente, el jefe de negocios de los Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, defendió las relaciones económicas de los dos países que están próximas a cumplir 13 mediante el TLC. Según el embajador encargado, “el libre comercio fortalece a nuestros países y los hace más prósperos", resaltando, además, los recientes encuentros de delegados estadounidenses con miembros de administraciones regionales en Colombia.

“Esta semana, los secretarios de agricultura de los estados de Indiana, Maine, Montana y Carolina del Sur visitan Medellín y Bogotá para impulsar el comercio entre nuestras naciones a nuevas alturas”, dijo McNamara.

Sin embargo, desde el Gobierno la postura parece clara y definida en este escenario. “Es una humillación lo que le hicieron al Presidente de la República”, dijo la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien señaló que Estados Unidos es el que debe dar el paso para que estos acuerdos bilaterales continúen.

La funcionaria también cuestionó las diferentes medidas adoptadas por la administración de Donald Trump respecto a la descertificación y aseguró que “Estados Unidos debería pensar eso (la reforma del TLC) a la hora de la toma de esas decisiones arbitrarias en las que va un pase adelante y otro atrás”.

“El principal beneficiado de ese TLC que mantenemos durante tantos años en condiciones de inequiedad es Estados Unidos”, agregó, señalando así que pueden acudir los canales digitales para este proceso y que el país no requiere ir a Washington por cuestiones de dignidad.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro

TLC Estados Unidos

Paloma Valencia

Vicky Dávila

 

Carlos(12062)Hace 14 minutos
Se supone que hay TLC, pero ahora el encargado de negocios de USA, haciendo honor a su cargo, es quien hace negocios directos con Medellín, Bogotá y Cali. ¿Entonces, TLC para qué? Además, desde hace años se ha demostrado que el gran perdedor de este TLC es el sector agropecuario, con muy pocas excepciones. Como con las EPS, ahora resulta que el mejor tratado del mundo.
Gladys Benavides(69771)Hace 21 minutos
Respirando por la herida, es la reacción de Petrucho, ojalá fuera así de vehemente para enfrentar los problemas agudos del país. Payaso incoherente.
  • Carlos(12062)Hace 12 minutos
    Los enfrenta, con propeustas de reforma llevadas al Congreso. Ustes, ¿qué poponen? Solo rabietas, porque les tocan sus bolsillos y depíues se les llena la boca hablando del "país".
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.