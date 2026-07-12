Gabinete de Abelardo de la Espriella: ¿cuántos ministros ha anunciado y qué carteras faltan?

De izquierda a derecha: Miguel Gómez Martínez (Comercio); Fabio Arjona (Ambiente); Viviane Morales (Educación); el vicepresidente José Manuel Restrepo; Rodrigo Lara (Interior); Elsa Noguera (Transporte); Juliana Gutiérrez (Deporte); y el general (r) Jorge Mora (Defensa). Foto: Archivo Particular

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sigue en la confección de su gabinete presidencial con el que dará inicio a su mandato el próximo 7 de agosto. Poco a poco ya se han revelado los rostros que liderarán los 18 ministerios, algunas oficinas del despacho presidencial, pero a la espera de otros nombramientos fundamentales como la embajada de Colombia en Estados Unidos, la Presidencia de Ecopetrol o algunas direcciones administrativas.

A la fecha son 12 carteras las que ya tienen ministro designado. El último anuncio llegó en el ministerio de Agricultura, al que llegará Indalecio Dangond para tomar las riendas de un sector que desde julio de 2024 ha tenido la administración de Martha Carvajalino. Los retos son varios, entre ellos mantener el dinamismo del sector, diversificar las exportaciones para que no recaigan en el café y lograr que los mayores ingresos lleguen también a los productores y no se queden en los eslabones de la comercialización.

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Su participación en el cónclave ministerial convocado por el presidente electo en Barranquilla ya daba indicios de su nombramiento. En esa cita del pasado viernes 10 de julio convocó precisamente a todos los ministros ya designados, así como algunas figuras que, si bien aún no tienen cargo, podría ocupar un lugar en el nuevo gobierno.

Previo al nombramiento de Dangond la administración entrante ya había definido la figura que dará manejo a las relaciones internacionales. Se trata de Omar Bula Escobar, que si bien es administrador de empresas, tiene más de 20 años de experiencia en misiones de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos. Escobar llega con los retos de restablecer relaciones con Israel, fortalecer vínculos estratégicos con Estados Unidos y dar trámite al relacionamiento con Venezuela y otros países de la región.

Días antes los nombramientos que llegaron fueron en cascada y apuntaron a seis ministerios. En Comercio se nombró al exsenador Mauricio Gómez Amín, que buscará abrir nuevos mercado y fortalecer líneas económicas con Estados Unidos. En Vivienda el designado fue el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, a quien se le encargó reactivar ese sector.

Al Ministerio de Transporte llegó Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora de Atlántico que, además, tuvo experiencia en la administración de Juan Manuel Santos en MinVivienda. Para Educación se nombró a la exfiscal General Viviane Morales, nombramiento que ha generado cuestionamientos en algunos sectores por su idoneidad en el cargo. No obstante, Morales ya ha marcado sus objetivos para el sector, entre ellos, poner en marcha la última modificación a la Ley 30 en materia de financiación a las universidades públicas y reactivar el Icetex.

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En Deporte el nombramiento fue para Juliana Gutiérrez; en el sector de Ambiente el elegido por De la Espriella fue Fabio Arjona, quien tendrá el reto de buscar, junto con la cartera de Minas y Energía, la apertura al fracking en Colombia. En materia de Justicia el mandatario electo se decantó por uno de sus cercanos amigos, el también abogado Iván Cancino. Este último aseguró que ese ministerio no desaparecerá y que centrará sus esfuerzos en buscar alternativas para descongestionar el sistema judicial.

Para el ministerio de Defensa fue el general (r) Jorge Eduardo Mora el designado y a quien se le puso la tarea del restablecimiento del orden en las principales zonas de conflicto, empezando por su natal Norte de Santander. En matera de finanzas públicas será Miguel Gómez Martínez quien asuma las riendas del Ministerio de Hacienda, quien ya habló de evitar una reforma tributaria. Por último, en apartados políticos será Rodrigo Lara Restrepo quien tome el Ministerio del Interior, siendo una figura que ejercerá como línea directa del presidente De la Espriella con los mandatarios regionales y quien asuma las peleas por impulsar proyectos de ley en el Congreso.

Con estos nombres el gabinete ya tendría 12 figuras designadas para iniciar mandato el próximo 7 de agosto. No obstante, quedarían en este momento seis nombramientos pendientes. Pero, además de esos nombramientos, el gabinete de De la Espriella se encuentra al borde del cumplimiento de la ley de cuotas o Ley 581 de 2000, que obliga un 50 % de participación de mujeres en los cargos decisorios del Estado.

En este sentido, y con el cupo para hombres ya en su totalidad, el futuro mandatario de Estado tendría que delegar las carteras de Minas y Energía, Salud, Trabajo, Cultura, Ciencias y Tecnologías a mujeres. Asimismo siguen pendientes los nombramientos en algunas entidades clave como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Presidencia de Ecopetrol, así como otras oficinas administrativas centralizadas y no centralizadas.

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Referente a otros nombramientos, De la Espriella también delegó la Consejería para las Regiones a Valerie Lafaurie, quien en su momento trabajó en el Ministerio del Interior de Alicia Arango en el mandato de Iván Duque; Miguel Gómez como su secretario privado; y el abogado Germán Calderón España en la Dirección Nacional de Defensa Jurídica.

Esta semana, según dijo el presidente electo, quedarían completos los nombramientos ministeriales, así como también se daría definición a esos cargos de alta importancia.

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