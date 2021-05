Cuando José Luis Barceló medió entre Iván Cepeda y Edward Rodríguez

El exmagistrado que ahora es investigado por la Comisión de Acusación, en un proceso que lleva Rodríguez junto a Mauricio Toro, lo invitó a él y al senador a conciliar en un caso por injuria y calumnia en 2014. Ahora Cepeda denuncia a Rodríguez por prevaricato y violación al régimen de conflicto de intereses.

Ayer, además de la noticia de que Alicia Arango se va del Ministerio del Interior y llega en su reemplazo Daniel Palacios, el otro hecho noticioso que dio de qué hablar fue el anuncio que hizo el senador Iván Cepeda sobre unas acciones judiciales que tomará en contra de Edward Rodríguez, representante por el uribismo.

Lea más: Iván Cepeda denunciará a Edward Rodríguez por prevaricato.

Para Cepeda, Rodríguez debió de declararse impedido para investigar al exmagistrado José Luis Barceló en un caso que involucra a su jefe político, Álvaro Uribe Vélez. Barceló fue llamado a dar versión libre en la Comisión de Acusación por un caso que presentó Ricardo Ferro, también del Centro Democrático, por supuestas irregularidades a la hora de interceptar al expresidente Álvaro Uribe y con las que el mismo Barceló recomendó a la Corte Suprema de Justicia abrir investigación por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Por esto, el senador pide su pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, por violar el régimen de conflicto de intereses. Además, explicó, el representante ha tomado posición frente a este caso específico, defendiendo la inocencia de Uribe y señalando de inválidas las pruebas con las que la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al expresidente y también exsenador. Situación que, a ojos de Cepeda, es un delito de prevaricato por acción.

Aunque los recursos ante el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia no se han radicado formalmente, hay una particularidad que une a Cepeda y Rodríguez en el pasado. Primero, hay que apuntar que esta no sería la primera vez que el hoy senador denuncia al uribista. En 2014, pidió abrir un proceso por injuria y calumnia, pues el representante lo había señalado como el responsable de los saboteos de unos eventos del exmandatario.

El hecho no trascendió a mayores y José Luis Barceló, el mismo que está en medio de la pelea que enfrenta de nuevo a los parlamentarios, entró a llamar a las partes a conciliar, logrando que ambas dejaran sus diferencias.

“El magistrado José Luis Barceló nos invitó a conciliar. Yo le ofrecí disculpas por el malentendido e Iván Cepeda y yo nos reunimos, pudimos hablar y dialogar sobre cómo habían sido las circunstancias y él entendió que mi intención no era dañarlo ni a él ni a su imagen. Cepeda tuvo un buen gesto y me explicó que siendo de oposición no era su actuar promover saboteos como se tergiversó en su momento”, dijo en su momento Rodríguez a Caracol Radio.

Ante este diálogo, Cepeda retiró la denuncia y manifestó al mismo medio que “este fue un acuerdo al que se ha llegado ante la Corte Suprema de Justicia. Valoro la actitud del representante Edward Rodríguez, acepto su nota rectificatoria y las excusas. Me parece que es una manera constructiva de tratar las diferencias”.

Para ese entonces la situación concluyó a feliz término, ahora hay dudas de que pase de igual forma con el anuncio de Cepeda, pues él ha cerrado filas alrededor del caso de Uribe y denunciando presiones desde ese lado en su contra. Para Rodríguez, en cambio, estos recursos que se interpondrán en su contra son una presión del congresista de la oposición para que la justicia falle a su contra, como lo han recogido otros medios. Por el momento, él prefiere no hablar hasta que sea llamado oficialmente las autoridades judiciales.