Terminó gira de Petro en Cuba: ¿cuántos viajes internacionales hizo durante su mandato?

El presidente Gustavo Petro finalizó su agenda internacional con un viaje en La Habana, Cuba. Este es su balance de cuatro años. Foto: Presidencia

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Finalizó a agenda del presidente Gustavo Petro en La Habana, Cuba. El viaje de tan solo 48 horas comprendió varios eventos con connacionales en esa ciudad, así como la visita a sitios históricos en la isla, además de un encuentro con Miguel Díaz-Canel, presidente cubano. Con ese viaje el mandatario culminó su agenda internacional a seis días de dejar el poder para el tránsito de gobierno con Abelardo de la Espriella.

El contexto internacional fue un eje primario en la agenda del mandatario saliente. Además de la extensión de la diplomacia colombiana, Petro fortaleció lazos con países africanos y China, dejando incluso los trámites para el ingreso de Colombia a la denominada ruta de la seda, alianza comercial de varios países con la principal economía de oriente.

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Asimismo, durante el gobierno Petro Colombia se logró un respaldo internacional para ocupar uno de los asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de la Presidencia rotatoria en ese organismo durante el mes de junio.

Pero estos cuatro años de mandato también se caracterizaron por algunos choques y numerosas turbulencias con otros jefes de Estado. Los episodios más remarcados fueron la ruptura de relaciones con Israel y el gobierno de Benjamín Netanyahu por el genocidio en Gaza; el “impasse” con la administración de Donald Trump a principios de 2025, días después de la posesión del presidente de los Estados Unidos; y la guerra arancelaria con el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa. También hubo señalamientos a mandatarios como Nayib Bukele de El Salvador y la elección de José Antonio Kast en Chile.

Referente a su último viaje, la agenda tuvo una visita al museo José Martí, una extensa charla con estudiantes colombianos en La Habana y una cita con Diaz-Canel. Según señaló Petro, “he solicitado como Presidente de Colombia al gobierno de los EE. UU. que, como decía su principio escrito en latín en su bandera originaria de las que colonias vueltas repúblicas libres y unidas, se respete la diversidad de los pueblos”.

El mandatario colombiano manifestó que “el mundo necesita de un diálogo de civilizaciones que con trato respetuoso busque la solución consensuada a los principales problemas de la humanidad. En América debe existir un diálogo de sus civilizaciones en igualdad. Latinoamérica y el Caribe es una civilización en construcción que data de 30.000 años en América”.

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Petro manifestó además que “al venir yo aquí me meto en problemas”, resaltando que el mandatario sigue integrando la lista Ofac, a la que ingresó a finales del año pasado. “Que la humanidad se solidarice con Cuba”, señaló el saliente jefe de Estado.

¿Cuánto viajes hizo Petro como presidente?

La agenda internacional del presidente Petro culminó con este viaje a La Habana a cinco días de dejar el poder. Fueron en total 85 salidas internacionales del saliente mandatario, quien tuvo numerosas visitas a China, África y Europa. En su agenda también priorizó encuentros con mandatarios aliados y ligados a la izquierda.

Eso sí, el antecesor de Petro, Iván Duque, superó los 60 y tuvo como destino, mayoritariamente, Estados Unidos. Estas cifras valieron para que en medio de su gobierno desde los sectores de oposición se pidiera restringir las salidas del presidente a través de proyectos de ley. Ninguno de esos proyectos prosperó.

Dentro de sus últimas visitas, además de Cuba, Petro visitó Estados Unidos para presidir el Consejo de Seguridad de la Onu, Italia y la Ciudad del Vaticano para reunirse con el Papa León XIV y Panamá para la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y también para la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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