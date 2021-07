Cuestionan retrinos de Gustavo Petro a críticas en contra de Alejandro Gaviria

Los comentarios se dieron debido a que la acción vino justo después de que el exministro del gobierno Santos le dijera no a la posibilidad de aspirar por el Pacto Histórico.

La novela de la posible aspiración de Alejandro Gaviria a la presidencia para 2022 acumula nuevos capítulos cada semana. Son cada vez más los coqueteos de varios partidos y movimientos al exministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos para que sean los que lleven a Gaviria en su candidatura. El último en unirse al listado fue el Pacto Histórico.

Hace unas semanas se conoció que hubo algunas reuniones del actual rector de la Universidad de los Andes con miembros de dicha coalición, específicamente Roy Barreras y Gustavo Petro. En estos encuentros habría salido la propuesta de que Gaviria aspirara por el Pacto Histórico, pero este habría declinado el ofrecimiento.

El hecho se conoció sin mayores repercusiones, pues el exministro ha tenido una respuesta muy similar con otros sectores, incluyendo el Partido Liberal. Sin embargo, en los últimos días se ha cuestionado a Gustavo Petro por la actitud que ha asumido frente a Gaviria en los últimos días.

Aunque no ha emitido una declaración o trino directo en contra del también académico, el líder de la Colombia Humana ha retrinado varios mensajes que cuestionan a Alejandro Gaviria. Esto ha sido interpretado como un apoyo del senador a dichos comentarios.

“Alejandro Gaviria no fue un funcionario cualquiera en el gobierno de Álvaro Uribe, tuvo un rol estratégico como subdirector de Planeación Nacional en el diseño y puesta en marcha del plan de desarrollo que marcó el inicio de una era oscura en Colombia”, dice uno de los comentarios que fueron republicados por el líder del Pacto Histórico.

En otros comentarios retrinados por Petro se lee sugerencias de una supuesta traición de Angélica Lozano y Juanita Goebertus a la campaña de Sergio Fajardo al supuestamente brindar su apoyo a Gaviria. También hay otros mensajes en la cuenta del senador en los que se pide que se condicione la candidatura de Gaviria a una agenda de salud y trabajo digno, pues lo consideran un “duro candidato de las EPS”.

El único momento en el que Gustavo Petro hace referencia a los mensajes a Gaviria es un cuestionamiento de Aurelio Suárez, miembro del Partido Dignidad y panelista de un espacio radial, por supuestamente buscar la llegada de Gaviria al Pacto, pero al mismo tiempo tener a sus seguidores descalificando al exministro.

Esta fue la respuesta del senador y precandidato presidencial: “Aurelio quiere que los ciudadanos y ciudadanas, a los que llama “barras bravas” no opinen, solo sigan y digan lo que digan sus supuestos jefes, es una vieja herencia del estalinismo”.

El panelista radial no fue el único que cuestiono a Petro. Desde varios sectores cuestionaron que los comentarios y críticas en contra de Alejandro Gaviria vinieron justo cuando este le dijo no al Pacto Histórico, pero anteriormente no había apoyado, así sea con un retrino, dichas manifestaciones.

“Petro lleva meses buscando que Alejandro Gaviria se sume a su proyecto. Como no lo ha hecho, ha comenzado a retwittear mensajes en ataque a Gaviria, cuestionándolo como persona y como político. Es muy grave esa idea que promueve Petro de que solo se es bueno si se está con él”, expresó en redes sociales Fernando Posada, que recientemente anunció sus intenciones de llegar al Congreso en 2022.

En un mismo sentido se expresó el concejal de la Alianza Verde Julián Espinosa. “Para Gustavo Petro, Alejandro Gaviria era la panacea, cuando lo invitó al pacto histórico. Ahora que Gaviria le dijo que no, es un corrupto neoliberal”, expresó