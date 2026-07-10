Se mueve puja por la Cámara: Briceño no acepta esquema y cambiarían jefatura administrativa

Representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño. Foto: Cortesía

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A una semana de la posesión del nuevo Congreso de la República, varios movimientos empiezan a rodear algunos de los cargos cruciales en la Cámara de Representantes. Uno de ellos son los anuncios de Daniel Briceño, parte del ramillete de candidatos a ocupar la presidencia de esa corporación y la lista para quedarse con la Dirección Administrativa de la cámara baja.

El representante electo por Bogotá, Daniel Briceño, le notificó a la Cámara de Representantes que no aceptará el esquema de seguridad que es brindado a los congresistas durante su periodo.

Desde sus redes sociales también se negó a reunirse con el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, para coordinar la oficina que tendrá en el próximo periodo. A su vez, también comentó que el mismo 20 de julio radicará una decena de proyectos de ley en educación, seguridad, competitividad, anticorrupción y para evitar el derroche.

Esto ocurre mientras el Centro Democrático se perfila como el partido que tomaría la Presidencia de la Cámara con Briceño, el congresista más votado del pasado 8 de marzo. Sin embargo, el gobierno de De la Espriella no entregaría las dos corporaciones a un solo partido, razón por la que tanto La U como Cambio Radical entrarían en la pelea por esa dignidad.

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Por otro lado, sigue la puja por la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, una corporación que controla solo en 2026 un presupuesto asignado de COP 837.000 millones.

Entre los 32 aspirantes está el actual encargado, el santanderano John Abiud Ramirez, quién buscará continuar en el cargo que ostenta desde 2022, pero en su camino se cruza la actual ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, como contamos en El Espectador.

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Morales antes de asumir este ministerio fue secretaria de la Comisión Cuarta de la entidad por la que ahora concursa para manejarle la chequera, su respaldo político para lograrlo proviene del Partido Liberal.

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