Se agudiza el pulso por las Presidencias del Congreso: así la va contienda

Mientras Alfredo Deluque (La U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) se debaten por la Presidencia del Senado, Daniel Briceño busca esa dignidad en la Cámara. Foto: El Espectador

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10 días restan para la posesión del nuevo Congreso y con ello un cambio en el manejo de la Rama Legislativa. Con el 20 de julio marcado en el calendario como el día clave en el Capitolio, todas las fuerzas políticas ya mueven sus intereses con miras a hacerse con las principales posiciones de poder tanto en Senado como en Cámara.

Sobre la mesa está la disputa por determinar quién tomará las riendas de las plenarias, cargos que hoy ostentan Lidio García (Liberal) en Senado, y que hasta el 26 de junio tuvo Julián López en la Cámara. Este último renunció a su militancia en el partido de la U por serias diferencias con la colectividad. Pero además también entra el juego el manejo administrativo del Capitolio, cargo que también se lo disputan los partidos.

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Por acuerdo general, el primer año de gobierno se considera una “luna de miel”, razón por la que muchos de estos cargos se suelen alinear con los intereses de la administración entrante. Para este caso, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha dado muestras de una predilección por tener al senador Alfredo Deluque (La U) en la Presidencia del Senado, pues fue cercano a su campaña.

Y aunque en las últimas semanas se perfilaba como el principal candidato al cargo, a la carrera entraron algunos nombres ligados al Centro Democrático. Y es que la bancada uribista busca llevarse una tajada del poder en el Capitolio. Las apuestas con la que este partido entraría a la contienda son los de Honorio Henríquez y/o Andrés Forero. El primero ya cuenta con amplio recorrido en el recinto del Senado, además de estrechas relaciones con otras bancadas, mientras que el segundo llega desde la Cámara. Eso sí, Forero fue cabeza de lista de ese partido.

Uno de los argumentos que esgrimen en en Centro Democrático para considerar que el cargo debería estar en uno de sus militantes es la cercanía que tuvo La U con el gobierno saliente de Gustavo Petro. También apuntan a Deluque como una de las cartas que durante el gobierno Santos respaldó el llamado “Fast track de la Paz” y un último argumento es que en su departamento, La Guajira, la diferencia en las votaciones del 21 de junio con Cepeda no fueron significativas, caso contrario al departamento de Antioquia que tiene un importante arraigo uribista. Además, en el apartado numérico remarcan que serían la bancada de gobierno mayoritaria con 17 sensores.

La postulación de Deluque tiene respaldo en Salvación Nacional, partido que coavaló la candidatura presidencial de De la Espriella, pero que solo tendrá a cuatro senadores este período. También estaría Cambio Radical, aunque ese partido tiene apenas 7 escaños. Por ello se estaría buscando acercar a las filas conservadoras, mismas que tienen cercanía con Henríquez y el Centro Democrático. Esta última candidatura ya bien toma fuerza en las filas liberales.

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Ahora bien, el rumbo de la elección la podría estar marcando la oposición, pues el Pacto Histórico se ve fortalecido con 25 curules propias, al menos 9 de la Alianza por Colombia (Verde, En Marcha, Así y Demócrata), las dos curules indígenas -una de ellas de Martha Peralta- y la curul de la oposición de Iván Cepeda. En punto medio también se encuentra el partido Mira que tiene a tres congresistas.

En el caso de que esta elección se quede en manos uribistas, la de Cámara también cambiaría. Y es que el Centro Democrático se perfilaba como el partido que tomaría la Presidencia en ese recinto con Daniel Briceño, el congresista más votado del pasado 8 de marzo. Sin embargo, el gobierno de De la Espriella no entregaría las dos corporaciones a un solo partido, razón por la que tanto La U como Cambio Radical entrarían en la pelea por esa dignidad. De este último partido se perfilarían Julio Cesar Triana y Jhon Edgar Pérez. Es más, el primero ya apuntó a ese puesto en 2025, pero un cambio en los acuerdos lo, dejó sin la Presidencia y derivó en numerosos cambios en Comisiones.

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