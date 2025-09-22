Campaña de Daniel Quintero desata nueva en división el Pacto Histórico

Gustavo Bolívar cuestionó, nuevamente, la estrategia electoral de Daniel Quintero. Foto: Archivo Particular

Una vez más el exalcalde de Medellín Daniel Quintero causa división dentro de las bases del Pacto Histórico, luego de la difusión de una publicación que fue ampliamente criticada por congresistas, militantes, e incluso por algunos de los aspirantes a la Casa de Nariño dentro de esta colectividad.

La pancarta, generada por inteligencia artificial, fue difundida por Quintero con una imagen en la que se representa al también precandidato Abelardo de la Espriella en un tono “burlesco” y que de inmediato generó reacciones en la interna del Pacto Histórico.

Uno de los primeros en cuestionar la publicación fue el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien señaló que “esta persona (Quintero) no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual”. El exsenador, quien esta misma semana cuestionó una “campaña sucia” por parte del círculo cercano de Quintero, aseveró que resulta triste “ver compañer@s, que se decían de izquierda celebrando el cierre del congreso, la burla a la Comunidad LGBTQ+, las alianzas de esta persona con la política tradicional y su odio hacia quienes piensan diferente (a la derecha hay que mandarla a la mierda)”.

Desde el Congreso quienes levantaron la voz fueron los senadores Wilson Arias e Isabel Zuleta. Para el caso del senador del Polo Democrático, este aseguró que la publicación “está mal en todos los sentidos”. Según manifestó, “no es sólo un problema de formas, maneras y decencia. Es asunto ético, estético e ideológico”.

En cambio, la senadora Zuleta fue enfática que este es un “pésimo mensaje, la estigmatización cuesta vidas, parece que a usted eso no le importa. Esto no representa al progresismo”. A estas críticas también se sumó el representante Alfredo Mondragón, quien señala que Quintero estaría subestimando las bases el progresismo, a la par que “ridiculiza el legado del presidente Gustavo Petro”.

Implicaciones futuras

La nueva brecha en el seno de la colectividad de Gobierno se presenta en medio de una controversia jurídica en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) condicionó la fusión de la Colombia Humana al Pacto Histórico, así como el movimiento Progresistas de la senadora María José Pizarro, aún sin personería jurídica, pues dependen de otras determinaciones del CNE.

Desde el Pacto se estima que estos condicionantes puedan afectar las consultas internas programadas para el próximo 26 de octubre en la que se elegiría a ese único candidato presidencial de la izquierda – que iría luego al frente amplio - razón por la que esta controversia generada por Quintero no cae bien en un momento en el que los candidatos han hecho un llamado a la Unidad.

Precisamente el exalcalde de Medellín, Pizarro y Bolívar, así como Gloria Flórez, Susana Muhamad y Carolina Corcho quedarían excluidos, de momento, de esta consulta, lo que implicaría un cambio de estrategia y optar por un nuevo mecanismo para la elección del candidato de la izquierda, o en su defecto, aplazar la contienda.

No obstante, en su más reciente comunicado la colectividad de Gobierno manifestó que mantiene en pie la fecha de consultas, mientras avanza en simultáneo con procesos de apelación y solicitud de resolución para lograr una vinculación de los movimientos excluidos en esta fusión que ya integra al Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista, la Unión Patriótica.

“Consideramos indispensable que el CNE evalúe su decisión, y en paralelo, interpondremos todos los recursos legales necesarios para garantizar la inclusión y el reconocimiento de todas las fuerzas en el menor tiempo posible”, manifestaron.

