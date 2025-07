“Quien diga que cerrará el Congreso tiene por dentro algo de dictador”: Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar, precandidato presidencial por el Pacto Histórico. Foto: Valentina Santiago García

¿Cuál es su ideología política?

Gustavo Bolívar es un hombre liberal de izquierda, soy netamente progresista. Un hombre que en su juventud militó en el Partido Liberal y en el Nuevo Liberalismo, y después en el progresismo, luego me considero una persona liberal de izquierda.

¿Cuál es su principal propuesta?

Mi principal propuesta de gobierno es la vivienda, porque el subsidio más grande que puede tener una persona es liberar el pago del arriendo para que pueda rendirle la plata para educar mejor a sus hijos, para comer mejor. Así que voy a facilitar que la mayoría de personas en Colombia de clases media y baja puedan tener acceso fácil a la vivienda.

¿A qué le daría continuidad?

El Gobierno ha hecho una tarea impresionante en la entrega de tierras a los campesinos. Le daría continuidad a ese programa, le daría continuidad al programa de dotar de agua potable a cientos y a cientos de municipios que hoy no lo tienen, a los caminos vecinales y seguiría insistiendo en la paz. ¿Por qué no? No hay que desfallecer nunca en seguir buscando la paz.

¿Y a qué no le daría continuidad?

Precisamente, en el programa de vivienda del Gobierno no ha habido una masificación suficiente para acabar con ese déficit de vivienda que hay en Colombia.

Si el 7 de agosto del próximo año usted se posesiona, ¿qué haría los primeros 100 días?

Yo he dicho que para lograr la paz se ha intentado todo: Uribe les dio bala, Santos habló con ellos. Petro ha intentado las dos cosas, ¿no? Por un lado, diálogo de puertas abiertas y por otro lado también los está enfrentando en el territorio.

Pero ha faltado es que el presidente de la República se siente con ellos. Yo he dicho que en los primeros 100 días me siento con los grupos armados, me siento con las cabezas de los grupos que están generando la violencia en Colombia, de tú a tú, de frente, de cara a cara, y les voy a decir, tenemos 100 días para hacer la paz. Si en esos 100 días no se hace la paz, ya la gente no cree en los diálogos, entonces vamos a utilizar toda la fuerza del Estado para tratar de exterminar esos grupos.

Ustedes en este momento están haciendo proceso para ir a consulta en octubre, y aunque es aún muy temprano para hablar de alianzas, ¿a quienes les dice sí y a quienes les dice no?

Cuando uno se somete a un proceso de consulta hay una regla de juego principal, y es que si tú participas en esa consulta y pierdes, tienes que ayudar a que quien ganó esa consulta sea el presidente. Esa es una regla de juego que uno no puede violar. Así que si yo me someto a esa consulta, independientemente de que ahí haya personas con imputaciones por corrupción o por un pasado con algún prontuario, ya va a ser un problema mío haberme metido a esa consulta.

Gracias #DefensoresDelCambio en Santa Marta.

Sembramos la semilla de esperanza para 2026.

RT Mañana nos vemos en Barranquilla. pic.twitter.com/gvmWJjazUD — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 23, 2025

Pero si yo me someto a esas reglas de juego, si los filtros éticos de los partidos no han frenado a esos candidatos, yo no tengo por qué hacerlo porque yo no soy la instancia disciplinaria. Tendría que colaborar con esa persona que gane. Del mismo modo, si yo fuera el ganador, esas personas tendrían que colaborarme a mí porque así quedó establecido en el acuerdo.

¿Y en el proyecto progresista a quiénes les debería decir no?

Estamos en un momento en que el proyecto se juega la permanencia en 2026 y se sabe, como lo hizo el presidente Petro en 2022, que los votos de la izquierda y de la centro izquierda no son suficientes para ganar la Presidencia. Él lo comprobó en 2018 cuando sacó 8 millones de votos y ya para 2022 tuvo que convocar al Pacto Histórico, es decir, a otras fuerzas para poder completar esos 11 millones de votos que lo llevaron a la Presidencia. Hoy no ha cambiado el mapa político y electoral, necesitamos de otras fuerzas para llegar a la Presidencia.

Usted mismo dijo que no ganó la Alcaldía de Bogotá por no hacer ciertas alianzas o acuerdos y desde el progresismo hay quienes temen que precisamente usted no vaya a aceptar algunas alianzas y termine perdiendo. ¿Qué les responde?

Esas alianzas van a llegar a la consulta de marzo, que se llama el “frente amplio”. Ahí van a llegar y ahí se van a recibir. De resto, yo me mantengo, yo creo que hay que seguir haciendo política honesta, hay que insistir en la decencia en la política y no podemos desfallecer. Nosotros no nos podemos entregar solamente por una ambición de poder y entregarle las banderas de la decencia, de la transparencia a sectores que no lo son, sectores que solo hacen negocios con el Estado.

Se ha generado cierta tensión por el nombre de Daniel Quintero, que sí es progresista, cercano al presidente, pero para algunos ha tenido prácticas distintas a las de ustedes y no viene netamente del Pacto Histórico. ¿Cómo le suena el nombre del exalcalde?

Yo llevé el tema a una instancia en la reunión y es: ¿Hasta dónde vamos a permitir la línea jurídica, hasta dónde la corremos? Hasta las investigaciones, digamos, investigados podemos estar todos, es una investigación. Pero pregunté si podían participar personas imputadas por corrupción y están tomando esa decisión. Posiblemente sí, porque imputado no quiere decir que esté condenado.

Sin embargo, lo que sí puede acarrear es que muchas personas que están imputadas en muchas partes de Colombia lleguen al movimiento, y esa es una línea que está por definirse. Si el Comité de Ética y Disciplina que crea el nuevo partido dice que sí se puede participar con una imputación, pues toca aceptarlo.

¿Y cuándo más o menos cree usted que van a definir eso?

Como estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral nos resuelva el tema de la personería jurídica, una vez se surta eso y ya la tengamos, vamos a convocar a todo el movimiento para que se inscriban en estas instancias. Una de ellas se va a llamar el Comité de Ética y Disciplina y ahí se van a tratar estos temas.

Hay un poco de ruido por una constituyente, que no se sabe cómo sería, se habla de la “octava papeleta” y han llegado algunas figuras al Gobierno que hablan abiertamente de la reelección y que también hablan en contra del Congreso y han dicho en pasadas oportunidades que se debería cerrar esta instancia. ¿Qué piensa usted de esta línea que ha venido tomando el Ejecutivo?

Yo soy una persona totalmente respetuosa de las instituciones. Jamás se me ha cruzado por la cabeza cerrar el Congreso. De hecho, pasé por el Congreso y sé que se pueden dar peleas desde el Congreso. Lo que sí he llamado a la militancia es a que tengamos mayorías, el famoso 55-86, que tratemos de tener esas mayorías como las tiene hoy Morena en México para hacer las reformas que necesitamos, pero jamás cerrar el Congreso. Quien diga que puede cerrar el Congreso, amenazar con cerrar el Congreso, solo anunciarlo, a mí me parece que tiene por dentro algo como de dictador y yo eso jamás lo haría.

¿Y la constituyente?

El presidente no está convocando a una constituyente, lo que está es convocando al pueblo a que genere un hecho político a partir del cual sea la Corte la que, aceptando ese hecho político, como en la “séptima papeleta” en los años 90, a finales de los años 80, haga que se convoque una Asamblea Constituyente. Esto lo hace el presidente porque respeta al pueblo como constituyente primario, es decir, lo que le está diciendo el presidente es que ustedes son los que mandan entonces como la constitución quedó con tantos candados tan difíciles de romper para poder hacer unas reformas que el congreso se niega a hacer una reforma a la justicia, una reforma política entonces que la haga el pueblo a través de que de una constituyente.

¿Qué responde entonces a los que hablan de una reelección a través de esta vía?

Obviamente, si eso sucediera, esa constituyente no pasaría antes de dos o tres años, porque primero hay que generar el hecho político y es que millones de personas depositaran esa papeleta, pidiendo que se convoque una Asamblea. Si lo aceptara la Corte, que eso puede pasar varios meses, tiene que darle una orden a la Registraduría, esta citar unas elecciones, que se harán en seis meses más, reunir a los constituyentes que ganen esa elección y después ponerse a debatir los temas para los que se hayan convocado. Eso es un proceso de por lo menos tres años, o sea que no es cierto que el presidente esté usando esta herramienta para perpetuarse porque él ya sale el 7 de agosto del año entrante.

En pasadas oportunidades usted dijo que el presidente no tenía la total seguridad de usted ser el candidato del Pacto Histórico, ¿cree que eso ya cambió o sigue así?

Lo que pasa es que mucha gente dice “usted no es el candidato al presidente”, yo lo que les respondo es que el presidente no puede tener candidatos antes de que suceda la elección de marzo del “frente amplio”. ¿Por qué? Porque él es el que lo ha convocado. Si el presidente dice “mi candidato es ese”, pues nadie va al frente amplio, él mismo rompe su propia convocatoria. Porque imagínese, ¿quién se inscribe a una convocatoria donde el presidente ya tiene candidato? Él se mantiene neutro.

Entonces, el hecho de que no diga “Bolívar es mi candidato”, ni lo va a decir de los demás, es porque él sabe que para que lleguen bastantes candidatos al “frente amplio” pues él no puede tomar partido.

¿Cómo está su diálogo con el presidente?

Bien, yo sigo hablando con él. Me dice cosas, yo también y nos cruzamos por chat.

¿Cómo cree que va a ser la segunda vuelta?

Lo voy a decir sin ninguna vanidad, va a ser sí o sí entre un candidato del Pacto Histórico y un candidato o del centro o de la derecha, dependiendo de cómo lleguen unidos a la primera vuelta. ¿Y por qué digo que un candidato del Pacto Histórico? Porque hoy ese 35 % que le dan las encuestas de favorabilidad al presidente Petro, aunque pareciera poco para muchos, pues es el 35% del electorado, porque se va a volcar todo y nosotros somos la única fuerza que va a llegar hoy unida a esa primera vuelta.

Por eso estamos haciendo todos estos procesos de selección. Vamos a llegar después de dos consultas con un solo candidato o candidata a la primera vuelta y eso nos granjea por lo menos 8 o 9 millones de votos en esa primera vuelta, que sin duda alguna nos ponen en segunda vuelta.

