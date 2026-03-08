Así reaccionan los perdedores de las consultas presidenciales

De izquierda a derecha: Daniel Quintero (Frente por la vida), Mauricio Cárdenas (Gran consulta por Colombia) y Leonardo Huerta (Consulta por las soluciones). Foto: El Espectador

Las consultas presidenciales en Colombia dejaron este domingo tres ganadores: por la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia; por el Frente por la Vida, Roy Barreras; y por la Consulta de las Soluciones, la exalcaldesa Claudia López. El reconocimiento y las reacciones de los que perdieron no se han hecho esperar.

En la consulta que ganó Valencia, David Luna expresó: “Siempre he creído en el trabajo en equipo y en cumplir la palabra. Pensamos distinto en muchas cosas, pero hoy lo más importante es Colombia”, se mostró diciendo en un video. Por su parte, Mauricio Cárdenas llamó a la candidata mientras estaba en tarima para anunciarle su “respaldo total en esta nueva etapa”. También pidió a sus bases apoyarla.

Juan Carlos Pinzón también se pronunció. “A todos mil y mil gracias. En esta altura, lo primero que quiero es agradecerle a cada persona que nos ayudó y apoyó de distintas maneras. A cada colombiano que votó por nosotros, mi cariño, mi afecto y mi gratitud. Gracias por creer, por recibirnos, por atendernos”, dijo Pinzón.

“Mi primer mensaje a la senadora, mi cariño, mi afecto, que Dios la ilumine, la cuide, que la tenga para cosas grandes y que le permita contribuir y hacer de este país un país bueno, que salga adelante, que progrese, que adquiera seguridad y que esté bien. Yo soy un hombre de palabra. Me comprometí en esta Gran consulta a apoyar a la senadora Paloma Valencia si era la que ganaba. Pido a todo el que haya votado por mí, si está en su consciencia, que vote por Paloma”, agregó el exministro.

“Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad. Hay que derrotar a Iván Cepeda, “El Heredero”, la peor amenaza para el futuro de los colombianos. Ahora a ganar en primera vuelta”, dijo Vicky Dávila.

En el Frente por la Vida, Daniel Quintero se pronunció cerca de las 7 de la noche. “Quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros, sin plata, sin partidos, sin maquinarias por convicción y que creen como yo que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país. Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta es el Presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo será siempre el mismo”, dijo.

Finalmente, en la consulta de López, Leonardo Huertas reconoció su derrota. “Nuestra consulta fue la segunda más votada y este bello debate en las ideas y la razón con Claudia López me ha hecho crecer en todos los sentidos, gracias a quienes a pesar de tantos obstáculos y barreras salieron a votar esta consulta, gracias a quienes siguen creyendo que Colombia merece UNA NUEVA HISTORIA. Reconozco con humildad y lleno de fe el resultado obtenido tanto por la gran consulta, como al interior de la consta de las soluciones. Hoy empieza la verdadera campaña electoral y vamos a seguir luchando sin descanso”.

