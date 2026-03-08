Claudia López: así construyó su carrera política por la que ahora va a primera vuelta

Claudia López ganó la Consulta de las Soluciones. Foto: Cristian Garavito

Claudia López se llevó la victoria de la Consulta de las Soluciones con 345.250 votos frente a Leonardo Huerta, quien consiguió 26.521 en el boletín 25 de la Registraduría, que cuenta el 64,1 % de las mesas informadas. El mecanismo de depuración que reunió a figuras del centro tuvo en total una votación de 387.703, configurándose como la segunda más votada, con solo unos cientos de votos más que el Frente por la Vida.

Sus banderas en esta contienda son las de encontrar un espacio alejada de los sectores que respaldan firmemente al presidente Gustavo Petro —quien la ha acusado en repetidas ocasiones de haberlo “traicionado”— como al expresidente Álvaro Uribe, con quienes ha tenido enfrentamientos vía X, y ha dicho que su vida política ha sido “derrotar al uribismo y al petrismo”. En su campaña propone tres acuerdos: uno por “la seguridad y la gobernabilidad territorial”, otro por “la igualdad y la justicia social” y el final por “el desarrollo regional sin corrupción”.

“Yo no vengo aquí primípara”, le dijo a El Espectador en una entrevista.

Ahora, López tendrá que llegar a competir un espacio en el tarjetón para representar al centro. En primera vuelta directamente está Sergio Fajardo, a quien invitó a participar en la consulta, pero en últimas declinó, diciendo que el objetivo de construir “una nueva mayoría” que convoque tanto a la izquierda como a la derecha moderadas “no se consigue en el marco de las consultas”. Allí también estará Maurice Armitage, quien recibió el aval del Partido Ecologista y también declinó su participación en ese mecanismo.

Además, será una de las cuatro mujeres que se medirán en las urnas el 31 de mayo en la primera vuelta. A la Alcaldía de Bogotá llegó tras ser la única candidata de una contienda en la que también estaban el hoy alcalde Carlos Fernando Galán —a quien superó por poco más del 2 %—, el asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y Hollman Morris. En octubre de 2019, se llevó una votación de 1’097.728 y llegó con el apoyo no solo del que había sido su partido en toda su trayectoria política, Alianza Verde, también del Polo Democrático, con la participación de Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Ángela María Robledo, Antonio Navarro Wolff y Luis Eduardo Garzón en su campaña.

Fue la primera mujer en alcanzar una victoria en las urnas para la cabeza del Distrito Capital y fue, además, la primera “mujer de orientación sexual diversa”, como ella misma lo dijo. Desde allí tuvo que maniobrar las crisis causadas por la pandemia de covid-19, y además se enfrentó a críticas por el manejo del “estallido social” de 2021 y el 9S de 2020, en las que las denuncias por abuso y violencia policial fueron ampliamente reportadas. En ese momento, ella respondió que nunca dio órdenes de disparar o utilizar armas letales y llamó los hechos de septiembre un “auténtico espectáculo de horror”.

Desde 2024, cuando dejó el Palacio de Liévano con una desaprobación del 54 % (según la encuesta Invamer de diciembre de 2023) y recibió una de las becas del programa Iniciativa de Liderazgo Avanzado de la Universidad de Harvard, varias cosas han cambiado. A esta contienda presidencial llegó presentando el movimiento “Con Claudia Imparables” con 1,2 millones de firmas, después de haber renunciado a la Alianza Verde por el caso del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que involucró a tres figuras claves del partido: la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, el exsenador Iván Name —hoy en La Picota y llamado a juicio en la Corte Suprema—, y el prófugo de la justicia Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia.

“Me voy porque [el partido] terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida”, aseguró en su carta de renuncia a la colectividad a la que ingresó con Antanas Mockus, una de las figuras claves en su carrera política.

Su dimisión tuvo una consecuencia directa en su campaña presidencial: la posibilidad de perder un aval y, de la mano con eso, una estructura fija para impulsarla en las urnas. Eso se terminó de concretar con las peleas internas del Verde, en las que su participación en la posibilidad de una escisión terminó por empañar la vía de un divorcio partidario.

Precisamente, en la solicitud que presentaron la senadora Angélica Lozano (quien además es pareja de López y la ha acompañado en su campaña), y los representantes Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Carolina Giraldo, Cristian Avendaño y Alejandro García, se tomó en cuenta en nombre de la exalcaldesa para ser una participante importante en el que sería el nuevo partido, pero por desacuerdos alrededor de eso fue que las mayorías para lograr la votación se cayeron.

Fue en esa colectividad con la que alcanzó sus victorias políticas. Antes de ser alcaldesa, fue senadora en 2014, con una votación de 81.045 votos. Desde allí enarboló las banderas que llevaba construyendo desde inicios de siglo, cuando fue de las denunciantes de la parapolítica e irregularidades en las elecciones de 2010.

En 2018, logró que poco menos de 12 millones de personas participaran en la Consulta Anticorrupción que ella misma promovió junto con Lozano, incluyendo puntos como la reducción del salario de los congresistas y una normativa para impedir que los congresistas estuvieran más de tres períodos en sus curules. En todo caso, el resultado fue agridulce: a pesar de ser una de las iniciativas ciudadanas más votadas, no se alcanzó el tercio del censo electoral necesario (12’140.342 en ese momento) para que los siete puntos allí enunciados se volvieran, obligatoriamente, materia de ley.

López es de las pocas de esta contienda que ha obtenido una victoria en una administración distrital o municipal, pero tendrá que enfrentarse a figuras que puntúan mejor que ella en las encuestas. Sin embargo, mantiene que su candidatura fue hecha para “unir” y superar las divisiones polarizantes en el país.

