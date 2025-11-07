Así se mueven los partidos y coaliciones para ordenar sus listas al Congreso

Consulta del Pacto Histórico marcó el inicio de la conformación de listas al Congreso. Foto: Óscar Pérez

La campaña política del 2026 tomará forma este sábado. Además del regreso de las encuestas y la conformación de coaliciones, desde este 8 de noviembre se empezarán a conocer los nombres de los candidatos a llegar al Capitolio Nacional. En varios partidos ya definieron quienes ocuparán las casillas claves de las listas cerradas y abiertas, pero en otros aún están pendientes de los posibles ingresos de figuras con caudal político o reconocimiento en diversos sectores para impulsar las votaciones.

Los primeros en resolver esta discusión fueron los partidos del Pacto Histórico, coalición que respalda al presidente Gustavo Petro. Tras la consulta del 26 de octubre, las fuerzas oficialistas definieron llevar una lista cerrada y en cremallera al Senado, liderada por Carolina Corcho (segunda en la consulta presidencial), Pedro Flórez, Patricia Caicedo, Wilson Arias, Laura Ahumada, entre otros.

En las filas del Pacto señalan que los 2,7 millones de votos que obtuvieron en la consulta fueron un éxito y que sientan las bases para obtener un resultado igual o superior al de 2022, que los dejó con 20 escaños en el Senado. Otras voces del Legislativo advierten que algunos de esos votos podrían irse en marzo a campañas de partidos tradicionales, por lo que no es seguro un escenario similar al de hace cuatro años.

En la esquina de la oposición, el Centro Democrático aún tiene pendiente la cabeza de lista porque debe resolver, a finales de este mes, qué pasará con su consulta para elegir precandidato presidencial y cuál será el camino que tomarán los cuatro aspirantes restantes tras elegir una ficha que vaya a las consultas. Sin embargo, se mantiene la apuesta de incluir al expresidente Álvaro Uribe en la casilla 25, esto con el fin de jalonar votos y hacer que el partido supere las 20 sillas en la plenaria del Senado.

En el Partido Liberal, las decisiones están en manos del expresidente César Gaviria y su hijo, Simón Gaviria, quien ejecuta varias de las movidas del jefe natural de esa bancada. Fuentes de este sector señalan que la lista al Senado sería liderada por Lidio García, actual presidente del Senado, pero que incluiría nombres nuevos, como el de María Paz Gaviria, hija del expresidente.

Por el lado del Partido Conservador, tras el retiro de Efraín Cepeda, que buscará una candidatura presidencial, esta semana empezó a sonar el nombre del exsenador David Barguil. Se espera que Armando Zabaraín, actual representante, ocupe la curul de Cepeda, aunque también ha sonado el nombre del hijo del hoy congresista.

En La U, dividida en dos facciones, la opositora y la cercana al Gobierno, los 10 senadores del periodo 2022-2026 están dispuestos a seguir, mientras varios representantes a la Cámara buscarán dar el salto, entre ellos Saray Robayo, Ana Paola García y Wilmer Carrillo. Además, tras varias reuniones de bancada se ha propuesta incluir nombres externos, por lo cual han sonado personalidades como María Claudia Lacouture, exministra y hoy dirigente gremial.

En el centro el panorama es más enredado. La coalición del Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso se quedó sin cabeza de lista luego que de un sector rechazara a Alejandro Gaviria para invitar a Mauricio Gaona, quien no aceptó. Y en las toldas de la Alianza Verde, también divididas, hay un pulso por la lista entre figuras como Ariel Ávila y “Jota Pe” Hernández. Las directivas de esta colectividad harán una encuesta para conocer la favorabilidad de todos sus legisladores.

