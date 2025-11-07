Congreso responde a críticas de Petro y Benedetti por demora en reforma a la salud

La senadora Nadia Blel respondió a las críticas del gobierno por las demoras en el debate de la reforma a la salud. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Legislativo se está dando. Varios senadores de la Comisión Séptima respondieron a las críticas del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, por las demoras en la discusión y votación del proyecto de reforma a la salud. Desde la Casa de Nariño acusan a los congresistas de que están dilatando el debate al señalar que no existe aval fiscal para la reforma con la que el jefe de Estado espera transformar el sistema de salud colombiano.

Al respecto, la presidenta del Partido Conservador, senadora Nadia Blel, aseguró que el presidente “nunca comprendió que el Congreso ejerce sus funciones con plena autonomía e independencia, sin subordinarse a los caprichos del Ejecutivo. Confío plenamente que cualquier arbitrariedad que tenga planeada, será frenada por una rama judicial autónoma e independiente”.

Por su parte, la senadora Norma Hurtado (La U) aseguró que “el Gobierno ha insistido en estrategias orientadas a desmontar el sistema de salud. Un sistema que, aunque imperfecto, garantizaba a los colombianos acceso a los servicios y protección financiera frente a la enfermedad”. Aseguró que las críticas del ministro y del presidente son una “nueva intromisión en la independencia del Congreso” que “demuestra una peligrosa disposición a sobrepasar los límites de la Constitución y la ley”.

Similar fueron las críticas del senador Honorio Henríquez (Centro Democrático): “No hay recursos garantizados para su financiación. El Ministerio de Hacienda lo admite y ratifica que hay COP 26,3 billones que dependen de una ley de financiamiento que el Congreso ni siquiera ha aprobado. Su aval está escrito en el aire. Presionan una reforma a la salud que solo agudiza la crisis que sufren millones”.

En esa línea, el senador Enrique Cabrales (Centro Democrático), presidente de la Comisión Cuarta –que discute temas presupuestales–, afirmó que no hay futuro para dicha ley, afirmando que busca “exprimir la economía de los hogares de Colombia, para financiar, no el presupuesto, sino el derroche de este gobierno, para pagar sus contratos, sus embajadas y sus ministerios y así, enfilarse con la campaña del 2026”.

Pero desde el Gobierno y desde la bancada petrista han defendido lo contrario. El Ministerio de Salud publicó un comunicado en el que aseveró que “sí se cuenta con el aval fiscal para la aprobación de la reforma a la salud en varias oportunidades [...] De esa manera, el proyecto de ley de reforma a la salud cuenta con un concepto favorable de impacto fiscal, sin que este dependa de la aprobación de la ley de financiamiento”.

Con base en esa información, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico - Mais) afirmó que el Ministerio de Hacienda ya había radicado el documento de impacto fiscal, que es “compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del sistema. Muchos temen perder ese negocio billonario con las EPS”. Y el senador Omar Restrepo (Comunes), se sumó a ese llamado diciendo que “en el fondo no es un problema de plata; es un pretexto para archivar la reforma”.

