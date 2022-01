De la Calle deja en suspenso su candidatura ante crisis en Centro Esperanza

Humberto de la Calle dejó entrever que no iría en su candidatura si se mantiene división en Centro Esperanza. Foto: Cristian Garavito

En los pasados días, la Coalición Centro Esperanza parecía un oasis de comprensión frente a los choques en el Pacto Histórico y el Equipo por Colombia. La cordialidad se acabó esta semana al anunciarse la llegada a la coalición de dos nuevos precandidatos: Ingrid Betancourt y Luis Gilberto Murillo.

Las dos nuevas adhesiones implicaban que los colombianos que quisieran votar por la coalición de centro tendrían que escoger entre ocho opciones. Para muchos, esto era insostenible. Varios sectores pidieron ponerle orden y decantar el listado. Los pedidos de reducir los candidatos hicieron que el recién llegado Luis Gilberto Murillo renunciara a Centro Esperanza y anunciara su aspiración individual a primera vuelta.

Varios miembros de la Coalición, como Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle lamentaron la decisión y hasta le pidieron al exministro de Ambiente que la reconsiderara. En cambio, desde el Nuevo Liberalismo se hizo una propuesta más agresiva para reducir el número de aspirantes. Juan Manuel Galán pidió que se depure los precandidatos y solo lleguen tres al 13 de marzo.

Esta es la propuesta del Nuevo Liberalismo a la Coalición de Centro Esperanza: a la consulta de marzo solo deben llegar 3 candidatos. Es momento de tomar decisiones, aun si representan sacrificar aspiraciones personales. No tomarlas es muy costoso para el país. https://t.co/ck5nWeR5QB — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) January 21, 2022

Las posiciones ente los que ven como grato que lleguen varios candidatos a las consultas y los que piden reducir las listas vuelve a llenar de dudas la coalición de Centro. Tanto así que Humberto de la Calle, cabeza de lista al Senado de la Coalición Centro Esperanza-Alianza Verde, dejó entrever que podría abandonar su candidatura en caso de que se mantenga la situación.

“Si no logramos una bancada fuerte y comprometida, mi presencia en la lista de Senado carecería de sentido”, expresó Humberto de la Calle, que reconoció que actualmente se “presenta una situación delicada en la Coalición de la Esperanza”. De la Calle pidió que se supere dicho impase y se llegue a consensos puesto que “no podemos desechar la oportunidad histórica de cambio en serio”.

En el mismo mensaje, el exjefe negociador del proceso de paz con las Farc señaló que las disputas en el tema de la coalición para presidenciales terminan afectando las listas, es esta la razón por la que estaría pensando si continuar o no con su aspiración presidencial: “No estoy en una aventura personal”.

No se puede negar que se presenta una situación delicada en la Coalición de la Esperanza. Lo responsable es superarla. Es urgente encontrar consensos. No podemos desechar la oportunidad histórica de cambio en serio — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) January 22, 2022

Desde un principio, la candidatura de Humberto de la Calle ha estado llena de dudas. En un primer momento, a pesar de ser parte de los fundadores de la Coalición de la Esperanza, se habló de que este no tenía intenciones electorales en 2022. Luego fue invitado a ser el cabeza de lista de los aspirantes al Senado de dicha coalición.

De la Calle condicionó ser el número uno de la lista a que la Coalición fuera toda en una sola lista y no en listas independientes. No obstante, el Nuevo Liberalismo decidió ir por su lado, por lo que el también exvicepresidente expresó en un primer momento que no planeaba ser candidato. Al final, pocos días antes del cierre de inscripción de listas, Humberto de la Calle cambió de parecer y aceptó estar en el primer renglón de Centro Esperanza-Alianza Verde. Aunque su candidatura ya parecía estar marchando, vuelve a ponerse en duda ante una nueva dificultad en el interior de la convergencia de centro.