Juan Manuel Galán es el precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, movimiento fundando por su padre, Luis Carlos Galán. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

La Coalición Centro Esperanza (CCE) era la única alianza en la que todo parecía marchar sobre ruedas con miras a las elecciones del 13 de marzo, en las que los colombianos escogerán el nuevo Congreso y las candidaturas únicas de las tres coaliciones (Equipo por Colombia, Pacto Histórico y CCE). Eso cambió esta semana, tras las postulaciones presidenciales de Ingrid Betancourt y Luis Gilberto Murillo, ambos como parte del grupo de centro. Con los anuncios, la baraja de candidatos de esa alianza llegó a ocho, aunque Murillo solo duró dos días y luego decidió lanzar su candidatura por aparte.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

El alto número de precandidatos a la Presidencia por el centro (Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya), llevó a realizar una autocrítica y a mencionar algunos temas que no andan tan bien en la campaña que, como han dicho, busca “alejarse de los extremos” y darles a los colombianos una opción diferente a izquierda o derecha.

El análisis lo hizo Juan Manuel Galán, candidato del Nuevo Liberalismo. Por medio de sus redes sociales, el precandidato envió un mensaje reconociendo el esfuerzo y trabajo que han hecho durante más de dos años, para construir los principios éticos y lineamientos programáticos de la coalición. No obstante, dijo Galán, “tenemos que reconocer quienes hacemos parte de la CCE que no hemos sabido emocionar y no hemos sabido conectar con el pueblo colombiano. Nuestras propuestas, el contenido del programa de gobierno y de agenda de política pública que le ofrecemos al país y por eso tenemos que dar un sacudón”.

>LEA: Hemos gastado mucho tiempo en discusiones de mecánica política: Alejandro Gaviria

El movimiento que planteó Galán tiene que ver con reducir a tres la baraja de candidatos, afirmando que tal como está “no es responsable con los electores colombianos que miran este proyecto con interés y que lo quieren respaldar”. La propuesta del precandidato por el Nuevo Liberalismo es reorientar la campaña en estos 50 días que quedan de campaña, mediante una propuesta concreta con los aspirantes que tienen más opciones.

“Esté yo entre esos tres precandidatos o no esté, seguiré en la CCE apoyando este proceso político de un gobierno de coalición y como lo he hecho desde el principio ratificó aquí mi compromiso de respaldar al triunfador de la consulta presidencial”, dijo Galán, quien de paso le pidió al exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, reconsiderar su decisión de retirarse de la coalición de centro para competir y participar en este proceso de inscribir solo tres candidatos a la consulta.

>LEA. Luis Gilberto Murillo duró dos días en Centro Esperanza: irá solo a primera vuelta

En resumen, la idea de Galán es no solo decantar la baraja de precandidatos sino mejorar las formas de comunicar los mensajes de la coalición y, de paso, emocionar y conectar más con el electorado. “Tenemos la mejor gente, tenemos el mejor equipo, tenemos el mejor proyecto, la mejor propuesta. Necesitamos sabérsela contar al país. No tomar la decisión ya es un costo para Colombia. No es un costo personal, no es un costo para la coalición”, destacó Galán.

Valoramos el esfuerzo que se ha hecho desde la Coalición Centro Esperanza por construir un proyecto de cambio viable para el país, pero el momento exige decisiones. A la consulta deben llegar solo 3 precandidatos. No tomar esta decisión representa un costo muy alto para el país. pic.twitter.com/aBtpaWr2ky — Nuevo Liberalismo (@NvLiberalismo) January 21, 2022

De acuerdo con Galán, la idea es que a más tardar el próximo lunes se acuerde, por lo menos, que serán tres los candidatos que representarán a la CCE 13 de marzo, para lo que propuso establecer un mecanismo “transparente y eficiente” para elegir cuáles serán las tres precandidaturas de la coalición.

“Valoramos inmensamente esta coalición, y es precisamente esta la razón por la que hacemos este llamado. El tiempo se acabó. No basta con reconocer que hemos fallado en algunas decisiones, es hora de corregir”, concluyó Galán, quien dijo que no hacerlo los podría llevar a ser recordados como un equipo que no tomó las decisiones necesarias para que los electores los vieran como una opción real.

Juan Fernando Cristo, precandidato por el movimiento En Marcha, también se pronunció sobre el fugaz paso del exministro Murillo por la CCE. Cristo, quien fuera compañero de gabinete de Murillo durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se mostró sorprendido por la decisión de Murillo y le pidió reconsiderarla.

“Esta semana le habíamos dado la bienvenida a la coalición. Su aporte es muy valioso y su conocimiento, su compromiso con el Pacífico colombiano y con las comunidades afro, su defensa de un modelo de desarrollo económico con sostenibilidad ambienta. Lo invito a que reconsidere esa decisión y que participe el próximo 13 de marzo en la consulta de la coalición para escoger un solo candidato presidencial alejado de los extremos”, dijo el exministro del Interior.