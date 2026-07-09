De la Espriella alista primera reunión con su gabinete ministerial designado en Barranquilla

Así se va configurando el gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con su segundo al mando, José Manuel Restrepo: el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara; Indalecio Dangond, líder del comité sector Agricultura y Desarrollo Rural; General (r) Jorge Mora López, líder del comité sector Defensa; Juliana Gutiérrez, líder del comité sector Prosperidad Social; Felipe Gaitán; líder del comité sector Deporte; Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado; Viviane Morales, líder del comité sector Educación; Iván Sánchez, líder del comité sector Salud; Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado; Juan Camilo Ostos, líder del comité sector Transporte; Mariana Pachecho, líder del comité sector Relaciones Exteriores; Manuel Fernández, líder del comité sector Comercio; Iván Cancino, líder del comité sector Justicia. Foto: Eder Rodríguez

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A pocas semanas de su posesión como presidente de los colombianos, Abelardo de la Espriella iniciará con la primera reunión de trabajo de su gabinete designado para empezar a trazar una ruta de cómo serán los próximos cuatro años en la Casa de Nariño.

El Espectador pudo conocer que el encuentro se desarrollará en la noche del 10 de julio en Barranquilla; se espera que no estén solo los once primeros ministros designados por el mandatario, sino que también asistan los siete jefes de cartera faltantes por designar.

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A pesar de ello, solo están confirmados en el encuentro el vicepresidente electo José Manuel Restrepo; así como los ministros designados del Interior, Rodrigo Lara; General (r) Jorge Mora López de Defensa; Miguel Gómez Martínez Hacienda; Omar Bula, quien será el canciller; Juliana Gutiérrez, quien liderará la cartera de Deportes; Fabio Arjona de Ambiente; Viviane Morales de Educación; Iván Cancino de Justicia; Elsa Noguera de Transporte; Mauricio Gómez Amín de Comercio y Jaime Andrés Beltrán de Vivienda.

“Será la primera reunión de los ministros designados. Como han podido ver, este es un gobierno que empezó a trabajar antes de posesionarse, que empezó la recuperación y recopilación de empalme seis meses antes. Es un proyecto de gobierno muy serio, que se toma muy en serio el trabajo, sin caos y sin desorden como han sido estos años”, señaló el ministro designado del Interior.

Según pudo conocer este diario, no solo estarán presentes los jefes de cartera, sino también otros funcionarios designados como Valerie Lafaurie, comisionada presidencial para las regiones; Nicolás Gómez, quien sería el secretario privado del presidente; así como otros funcionarios designados que sería revelados ese día.

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