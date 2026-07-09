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De la Espriella y Restrepo alistan encuentros comerciales y de seguridad con EE. UU.

El presidente electo y su equipo de gobierno designado sostendrán los primeros encuentros con delegados de la administración de Donald Trump para avanzar en diálogos comerciales. También se allana el camino para el ingreso de Colombia al2 Escudo de las Américas.

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Redacción Política
09 de julio de 2026 - 11:57 a. m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, alistan los primeros encuentros con delegaciones del gobierno de Donald Trump. Buscan estrechar lazos comerciales y allanar ingreso al Escudo de las Américas.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, alistan los primeros encuentros con delegaciones del gobierno de Donald Trump. Buscan estrechar lazos comerciales y allanar ingreso al Escudo de las Américas.
Foto: El Espectador
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, ya trazan la hoja de ruta para los primeros encuentros formales con delegados del gobierno de Donald Trump en la búsqueda de un fortalecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países, así como para allanar el terreno del ingreso de Colombia al denominado Escudo de las Américas.

Y es que desde campaña el mandatario electo ha sido enfático en la necesidad de reposicionar a Colombia como “el principal aliado de Estados Unidos en la región”, tarea que le fue designada a Omar Bula Restrepo, quien asumirá las tareas de canciller tras su nombramiento en esa cartera.

En contexto: “Lo primero es nuestra soberanía nacional y los intereses del país”: canciller designado

Sin embargo, los acercamientos ya iniciaron. La agenda de De la Espriella de este jueves 9 de julio compromete un encuentro oficial con Jarahn Hillsman, saliente encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Ese encuentro se realizaría en Chiquinquirá (Boyacá), municipio en el que el futuro mandatario nacional estará visitando en un acto de agradecimiento.

Aunque la agenda no está del todo establecida, De la Espriella ya ha dado detalles de los puntos primarios a tratar con la administración Trump. De hecho, en su primer empalme regional desde Cúcuta reafirmó su intención de ingresar al Escudo de las Américas, alianzas de varios gobierno de derecha que lidera el gobierno estadounidense y que tiene como eje primario la lucha contra el narcotráfico.

Pero los encuentros van más allá de la cita con Hillsman. Según anunció el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, anunció que la próxima semana estará en Estados Unidos en la búsqueda de fortalecer los primeros acuerdos comerciales con ese país.

En diálogo con Noticias RCN dijo que, junto con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Amín, emprenderán una gira por Washington y Nueva York. “Vamos a estar en el Banco Mundial, con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la banca Multilateral, el Departamento del Tesoro, más de 30 parlamentarios (de los dos partidos, Republicano y Demócrata) y la banca Privada”, dijo Gómez Amín.

Le sugerimos: Canciller “antiglobalismo”: las ideas de Omar Bula antes de ser escogido por De la Espriella

El ministro designado agregó que en esa agenda buscarán dejar claridad que “a partir del 7 de agosto las relaciones con Estados Unidos cambian para bien”. A esa gira se podría sumar el canciller Omar Bula Escobar, quien para el momento del anuncio de Gómez Amín aún no había sido designado en la Cancillería.

De hecho, en diálogo con El Espectador Bula Escobar dijo sobre esas relaciones que "nos vamos a acercar a los Estados Unidos, y no como lo ven algunos como acercarse al imperio. Esto no se trata de imperios o no imperios, se trata de una relación comercial muy sólida que hemos tenido con ellos desde hace mucho tiempo”.

En ese mismo diálogo resaltó que “fuimos durante mucho tiempo el aliado principal de los Estados Unidos en la región y creo que debemos volverlo a ser”. A eso sumó que existe un apoyo importante con ese país, pero especialmente con la administración Trump “para acabar con el cáncer que hemos tenido desde hace 40 años: el crimen transnacional organizado y la droga”.

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Por Redacción Política

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Maria Eugenia Velez Velez(56068)Hace 10 minutos
El tigrillo debería posesionarse en USA.Allí juro y a esa nación se le debe.
Ptolomeo(73769)Hace 11 minutos
La entrega formal de nuestra soberanía y las riquezas mineras entre otras a los grandes magnates millonarios del petroleo gringo. Seguimos el camino de Argentina con Milei
Wilson Muñoz(28973)Hace 16 minutos
Ya se anuncia con bombos y platillos le reedición del patio trasero del imperio. Ya vienen a explotar nuestros recursos a sangre y fuego como siempre ha sido con la complicidad de los poderes secuestrados por el fascismo criollo. Ni un solo magistrado con la grandeza històrica para detener esta barbarie. Como dueles país.
Dion Casio(66071)Hace 35 minutos
Si uno es atracado en plena calle bajo amenaza de ser asesinado lo obvio es gritar por auxilio! Laespriella amenazó en campaña que de tener las armas de la nación ordenaría ASESINAR A LA IZQUIERDA Y DEMÁS PARTIDOS DE OPOSICIÓN. nINGUNA DE LAS CORTES PARTICULARMENTE LA CONSTITUCIONAL BRILLAN POR SU AUSENCIA TENIENDO LA POSIBILIDAD DE LIBRARNOS DE SEMEJANTE PELIGRO. Pero noooo , inclusive nombra como posible ministro a un descendiente directo de LAUREANO GÓMEZ FAMOSO por ser criminal.
Mar(60274)Hace 38 minutos
Que lleven bastantes condones.
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