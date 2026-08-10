Gobierno revisaría condiciones del contrato de los 17 Gripen y adquiriría seis Black Hawk

En julio en 2025, en Rionegro (Antioquia), aviones Gripen participan en una exhibición durante la Feria Aeronáutica F-Air. EFE/STR Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está ultimando los detalles para plantearle a Suecia una revisión de las condiciones del contrato que firmó Colombia con ese país para la adquisición de una flota de aviones Gripen. Si bien el proceso no se echaría para atrás y las aeronaves también son reconocidas por su calidad en la nueva administración, lo que se buscaría es determinar el reajuste de ciertas variables.

El Espectador estableció por fuentes del círculo más íntimo del jefe de Estado que los 17 Gripen, adquiridos por cerca de COP 16,5 billones, serán recibidos y puestos en funcionamiento para reforzar la operatividad de la Fuerza Pública. Este paso tiene relevancia ahora que se potenciaron las acciones contra los grupos criminales ligados al narcotráfico.

Más información: Informes del Gobierno tras el accidente del Hércules en Putumayo revelan carencias militares

Sin embargo, de acuerdo con quienes conocen los detalles de lo que quiere la nueva Presidencia, se analizan alternativas para plantearle a Suecia una suerte de reajuste de condiciones relacionadas con el precio de las aeronaves y con lo que recibiría el país tras el cierre del negocio. La razón es que se habla de posibles sobrecostos respecto a procesos similares que se dieron en tiempos cercanos con Tailandia, en 2025, aunque eso en su momento fue refutado por el Ejecutivo del expresidente Gustavo Petro y matizado por la firma Saab; además, hubo vigilancia de la Contraloría. Lo que se denunció en su momento es que cada aeronave se pagaría por unos USD 215 millones, mientras que la nación asiática habría desembolsado cerca de USD 138 millones.

En los diálogos de trabajo del presidente De la Espriella se ha esgrimido la necesidad de que Suecia vea cómo se pueden mejorar las condiciones para Colombia, lo que en ningún momento implica que se caiga lo negociado. Uno de los motivos es que ese proceso compromete al Estado colombiano e implica el pago total de los recursos a la banca sueca. De acuerdo con otras de las personas que participan de esos análisis, lo que se suscribió —en términos algo coloquiales— fue un acuerdo en el que Estocolmo sería una suerte de respaldo para que el dinero se le diera a Saab y así Bogotá accediera a los 17 Gripen.

En contexto: De Santos a Petro: la historia completa detrás del polémico contrato con Saab

Ahí son claves la nueva cúpula y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Este último ya está al tanto de lo que busca el presidente De la Espriella con el planteamiento que se le haría a Suecia, uno de los países que, a propósito, envió una delegación a Cali el pasado 7 de agosto durante la posesión del nuevo jefe de Estado.

Estados Unidos también respalda esta postura del Gobierno, pues, según fueron informados reporteros de este diario, el Departamento de Justicia construye una suerte de dossier en torno a cómo se hizo ese negocio. Una de las razones es que se realizó en dólares y otra es que ciertas partes de las aeronaves son fabricadas en ese país, por lo que se tendría poder investigativo para evitar irregularidades o desvío de las piezas.

Puede leer: Crisis en la flota aérea de la fuerza pública: 60 % de las aeronaves no está operando

Además, en noviembre de 2025, siendo aún candidato, De la Espriella le solicitó a la administración del presidente republicano Donald Trump que vigilara ese negocio por cuenta de los presuntos sobrecostos. De ahí surgiría parte de esa documentación que está en la jurisdicción estadounidense y que serviría de respaldo a la petición que se le haría a Suecia.

En paralelo, de acuerdo con las mismas fuentes, Estados Unidos —país con el que se repotenciaron las relaciones bilaterales tras el cambio de gobierno— le ofreció a Colombia seis helicópteros Black Hawk para procesos operativos de la Policía. Y, según ha trascendido, ahora que se reforzaron los despliegues contra la delincuencia sí es necesaria su adquisición.

Otros hechos: Estas son las figuras que pondrán en marcha la llamada “patria milagro” de De la Espriella

Eso se traduce en que en pocos días se hará público este paso de compra de los seis Black Hawk y que entrarán como apoyo a la flotilla de aeronaves que, como ha denunciado El Espectador en otras oportunidades, está funcionando a medias por falta de mantenimientos y de recursos.

Estos dos pasos determinantes para las estrategias de seguridad que se están implementando desde que De la Espriella asumió el mando se concretarán en cuestión de días y serían abordados durante las jornadas de trabajo que el jefe de Estado tiene este lunes y martes, cuando despachará desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá. El miércoles y jueves próximos estará en La Guajira liderando sus primeros consejos de ministros.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.