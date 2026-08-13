“Tenemos que reconstruir la patria entre todos”: así es el plan del Gobierno tras terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella convocó a los sectores de la construcción para anunciar primeras medidas de atención tras terremoto. Foto: Captura de pantalla

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció en la noche de este viernes una serie de medidas que empezarán a aplicar para la recuperación de las regiones mayormente afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El jefe de Estado convocó al sector privado de la construcción que tendrá una fuerte implicación en este proceso.

En compañía del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, del director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, David Tamayo, y empresarios del sector privado, el presidente aseguró que habrá tres medidas concretas que servirán para la reconstrucción territorial en el país.

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El primer acuerdo suscrito anunciado por De la Espriella y el ministro Beltrán se relaciona a un “subsidio de arriendo para las personas que están sin techo”. Esa medida ya había sido anunciada pero se acompañó por su ratificación y respaldo desde el sector privado. Asimismo, Beltrán señaló que “en las próximas horas se firmará el decreto que hace el alivio para el pago de servicios públicos de estas familias en crisis”.

Asimismo, el jefe de la cartera de Vivienda señaló que “el sector empresarial se va a sumar con maquinaria amarilla para ayudar con escombros”. En esa línea, el mandatario indicó que “sin distingos ni ideología, de color político, aquí tenemos que construir y reconstruir nuestra patria entre todos”.

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En ese mismo mensaje De la Espriella hizo un balance de los estragos que ha dejado el terremoto del pasado 10 de agosto. En primera instancia señaló que tras cuatro días de la tragedia se reportan, 44.936 familias afectadas, 281 fallecidos y 3.971 heridos. En materia infraestructura indicó un registro de 65.841 vivienda averiadas, 2.136 centros educativos comprometidos, 236 centros de salud averiados, 12 puentes peatonales caídos, 198 vías afectadas, 71 acueductos en riesgo, 5 aeropuertos afectados.

Por último, agregó un aumento en las cifras de personas desaparecidas que se situó este jueves en 379 personas. Al respecto, el director de la Ungrd, David Tamayo, indicó que “la prioridad nuestra es la búsqueda de personas que están atrapados en esos escombros. Estamos llegado a un tiempo que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se están agotando. (...) No descansamos hasta que no demos un parte de haber encontrado las personas desaparecidas o recuperar sus cuerpos si están debajo de los escombros”.

Otro punto que se implementará en esta estrategia del gobierno nacional es un despliegue de “profesionales en territorio levantando un diagnostico real para ver cuantas casas requieren mejoramiento de vivienda o cuantas requieren su reconstrucción”. Según Beltrán, esa medida servirá para poder tener una nueva evaluación de los territorios y el alcance real de las necesidades en las regiones más afectadas. “Vamos a hacer una concurrencia para que las familias tengan acceso a vivienda, mejoramiento de vivienda y concurrencia de vivienda”, dijo.

El presidente también indicó que el Estado está “utilizando toda nuestra capacidad y la capacidad que ha llegado de otros países y que se ha implementado tan pronto se aplicó el protocolo”. “Esta tragedia no la vamos a superar solos como gobierno. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir a Colombia”, dijo el presidente.

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