Así trazó De la Espriella la ruta de atención tras terremoto: estas son las acciones clave

El presidente Abelardo de la Espriella durante Puesto de Mando Unificado (PMU) en Chocó junto con el ministro de defensa, Jorge Mora, y la gobernadora Nubia Carolina Córdoba. Foto: EFE - Ministerio de Defensa

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Ya transcurrieron cuatro días desde el terremoto de magnitud 7,4 que devastó a varias regiones del país y que dejó a los departamentos de Chocó, Valle, Risaralda, Caldas y Quindío como los principales afectados. El reporte, hasta el cierre de esta edición, se elevó a más de 49.000 damnificados y 270 personas muertas. La contingencia obligó a un despliegue inmediato por parte del presidente Abelardo de la Espriella y a todo un gabinete que ya implementó una serie de medidas para mitigar esta crisis.

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Desde el minuto uno de la tragedia, el jefe de Estado lideró la emergencia con una fuerte articulación con su vicepresidente, José Manuel Restrepo, los 18 ministros del gabinete, además de los alcaldes y gobernadores de las principales zonas afectadas. Tras los eventos que tuvieron como epicentro al municipio de San José del Palmar (Chocó), fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, donde el Ejecutivo ha centralizado la emergencia y se convirtió en un punto que ha servido para coordinar las medidas de atención a la población golpeada por la tragedia.

La orden del presidente De la Espriella fue clara: dar prioridad a las víctimas. Acto seguido, él emprendió un recorrido para una evaluación preliminar en los departamentos más afectados y a partir de allí se desprendieron las principales acciones. Desde entonces se han focalizado varios esfuerzos para la atención económica, de salud e infraestructura a las regiones, así como la distribución de la ayuda humanitaria.

En primera instancia, 48 horas después del terremoto, se decretaron la declaratoria de desastre de carácter nacional y la emergencia económica con la que el gobierno De la Espriella busca maniobrar el impacto de esta crisis. Con el primero de este decreto, “todos los sectores deberán orientar y adelantar el proceso de recuperación de conformidad con las acciones definidas en el Plan de Acción Específico”.

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Una de las propuestas es crear el “fondo milagro”, que canalizará los aportes nacionales e internacionales, los cuales se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos afectados por el sismo. Esas ayudas ya han empezado a llegar, pues a pesar de los ruidos, el canciller Omar Bula aseguró que México, Perú, El Salvador y Estados Unidos ya enviaron sus primeras ayudas humanitarias y técnicas. Además, países de Europa y el Medio Oriente ya han realizado donaciones monetarias con las que se atenderá esta crisis.

En ese mismo sentido, el Ministerio de Hacienda –en cabeza de Miguel Gómez– anunció una serie de medidas tributarias para la atención de la crisis. Por ejemplo, prorrogó por un mes el plazo para que los contribuyentes de las zonas afectadas cumplan con el pago del impuesto de renta. “Las personas que están trabajando en la emergencia no tienen cabeza para pagar impuestos”, dijo el ministro Gómez.

También, el mandatario ordenó una división de gabinete con la que se permitió una presidencia permanente del Estado en los principales puntos afectados. En efecto, las ciudades de Quibdó, Cali, Pereira, Manizales y Armenia tuvieron una destinación de por lo menos un ministro y varios funcionarios de otras entidades, para establecer una línea directa con el presidente. Por ejemplo, los ministros de Salud (Ana María Vesga) y Defensa (Jorge Mora) focalizarán sus labores en Chocó, mientras que en el Valle del Cauca fue destinada la ministra de Transporte (Elsa Noguera).

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En tanto, los departamentos del Eje Cafetero han tenido una presencia constante tanto del vicepresidente Restrepo como del ministro del Interior, Rodrigo Lara. Además, el jefe de Estado oficializó el nombramiento de David Santiago Tamayo como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), siendo otro de los actores cercanos al presidente durante la crisis.

En cuanto a medidas concretas anunciadas para los diferentes departamentos el gobierno anunció un subsidio de arriendo para los damnificados en el departamento del Chocó mientras se restauran las viviendas afectadas.

También se dará prioridad a la reconexión de las comunicaciones en esa región desde el Ministerio de las TIC –en cabeza de Alexandra Falla–, y se mantendrá la prioridad al traslado de enfermos y heridos a Medellín (Antioquia). Además, MinHacienda ya tiene a disposición los recursos de transferencia para atención de la crisis en el departamento, pues este ya superó la fase de búsqueda y rescate y entrará en las fase de restructuración.

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Tras la última visita del vicepresidente Restrepo y el ministro Lara a nueve municipios en Chocó, especialmente de las subregión de San José y el Baudó, también habrá un despliegue prioritario para la recuperación de las escuelas, hospitales y estaciones de Policía. Además, Lara convocó a los sectores privados para que prioricen las donaciones de materiales de construcción y con ello dar continuidad a esa fase de recuperación estructural en ese territorio.

El último reporte entregado tras la visita de los ministros detalles que tan solo dos municipios del departamento no tienen afectaciones a raíz del terremoto, aunque el Chocó mantendrá su estado de alerta sanitaria.

Para el Valle del Cauca, que ha sido el departamento con mayor número de personas fallecidas, las primeras medidas se presentaron fueron en carácter operativo. A Cali se dirigieron cerca de 300 rescatistas, varios caninos que ayudan en la búsqueda de desaparecidos, así como 105 ingenieros militares, que se encuentran enfocados en las actividades de recuperación. Asimismo desde el Ministerio de Defensa también se han destinado más de 1.000 unidades de las Fuerzas Militares para el patrullaje y la atención de las distintas zonas afectadas.

En el caso del departamento de Risaralda, otro de los más afectados por el terremoto, también se anunció un programa de subsidio de arriendo para las personas que perdieron su vivienda. Al igual que en el departamento del Chocó, se realizará una caracterización de las viviendas para proceder con el subsidio, y luego entrarán a reparar los hogares. Sin embargo, allí se ha dado continuidad a la fase de búsqueda y rescate de personas, puntualmente en su capital, Pereira.

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Pero las atenciones no solamente han sido por parte del Ejecutivo. Tanto la primera dama, Ana Lucía Pineda, como la esposa del vicepresidente Restrepo, Tatiana Céspedes, han emprendido labores para canalizar ayudas humanitarias y de paso, priorizar a las regiones más afectadas por este terremoto. Según su último balance, Pineda, habría recibido 1.500 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria. Agregó que han distribuido cerca de 120.000 litros de agua en las regiones más afectadas. De forma paralela se ha mantenido un diálogo fluido con gestoras sociales a través de su campaña “Colombia, un solo corazón”.

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