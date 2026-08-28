De la Espriella anunció nuevas medidas tras terremoto desde Pereira: ahora va para Cali

Presidente Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente Abelardo de la Espriella continúa brindando atención a los territorios más afectados tras el terremoto. Este viernes lleva a cabo una agenda por los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca. Desde Pereira, el jefe de Estado aseguró que “desde el próximo 31 de agosto comenzarán los desembolsos directos a las familias cuya vivienda haya sido destruida o esté inhabitable. Cada hogar beneficiario recibirá COP 1.050.000 mensuales durante 3 meses para un total inicial de COP 3.150.000″.

Además, sostuvo que “bajo la articulación del Ministerio de Vivienda y el sector privado hoy estamos entregando 191 toneladas de materiales para comenzar los trabajos. Llegan con maquinaria amarilla y equipos que permitan intervenir de inmediato las primeras viviendas. [...] Hemos logrado reunir a algunos de los empresarios más importantes de la patria alrededor de una causa común, reconstruir la patria milagro. Gracias a este trabajo junto al sector privado, se han gestionado recursos por más de dos billones de pesos, que serán destinados a la atención de damnificados, la recuperación de la infraestructura y la reconstrucción de las viviendas”.

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Respecto a la educación, el mandatario aseguró que ordenó al Icetex que se activarán alivios automáticos para 5.253 estudiantes de Risaralda que tienen créditos educativos. El tiempo de esta medida será de un trimestre y se suspenderá el cobro de sus créditos, se congelarán los intereses corrientes y de mora y se detendrán las acciones en cobro.

“La verdad que a mí me conmueve la solidaridad que ha mostrado el pueblo colombiano y la comunidad internacional porque nos están ayudando mucho. Grandes, medianas y pequeñas empresas han aportado recursos, materiales, transporte, maquinaria y, sobre todo, mucho conocimiento”, precisó el jefe de Estado.

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En esta misma línea aseguró que se van a sumar alrededor de 900 mejoramientos de vivienda de los cuales 261 corresponde Pereira cerca de COP 30.000 millones que aún están pendientes por ejecutar. “Esos recursos ya existen, ya están ahí, la instrucción es ponerlos a trabajar cuanto antes y convertirlos en soluciones concretas para las familias, así que señor ministro, manos a la obra porque aquí vinimos a resolverle al pueblo de Risaralda”, dijo De la Espriella. Y agregó: “Yo estaré encima de la ejecución del presupuesto. Cada peso invertido será monitoreado hasta verlo convertido en una obra terminada como corresponde”.

Luego de dar el discurso en la capital de Risaralda, el jefe de Estado se dirigirá hacia Cali, capital del Valle del Cauca para hacer un balance de la situación tras el terremoto y posterior a las acciones que ya se han tomado. En este territorio estará acompañado por el gerente del “fondo milagro” , Jaime Andrés Uribe Tamayo.

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