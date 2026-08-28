Rodolfo Londoño de la Espriella no es primo del jefe de Estado: Presidencia

Rodrigo Londoño de la Espriella, capellán de la Presidencia fue designado como representante del presidente en cinco universidades. Foto: Archivo Particular

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La Presidencia aseguró que el padre y capellán de la Casa de Nariño no es primo del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, en una comunicación oficial.

“Ante informaciones difundidas por algunos medios de comunicación y plataformas digitales sobre la designación del padre Rodolfo Londoño de la Espriella como delegado del Presidente de la República ante Consejos Superiores Universitarios, la Presidencia de la República”, la Presidencia aclaró que “Londoño de la Espriella no tiene ningún vínculo familiar ni parentesco con el presidente Abelardo de la Espriella”.

“La coincidencia en uno de sus apellidos no constituye relación de consanguinidad, afinidad o parentesco alguno. Por lo tanto, son falsas las versiones que han pretendido presentar esta designación como un nombramiento de un familiar del jefe de Estado”, agregaron.

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