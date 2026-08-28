Publicidad

Home

Política

Rodolfo Londoño de la Espriella no es primo del jefe de Estado: Presidencia

La Presidencia emitió un comunicado aclarando que el padre Rodolfo Londoño de la Espriella, designado en cinco universidades como representante, no es familiar del presidente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
28 de agosto de 2026 - 02:10 p. m.
Rodrigo Londoño de la Espriella, capellán de la Presidencia fue designado como representante del presidente en cinco universidades.
Rodrigo Londoño de la Espriella, capellán de la Presidencia fue designado como representante del presidente en cinco universidades.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Presidencia aseguró que el padre y capellán de la Casa de Nariño no es primo del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, en una comunicación oficial.

“Ante informaciones difundidas por algunos medios de comunicación y plataformas digitales sobre la designación del padre Rodolfo Londoño de la Espriella como delegado del Presidente de la República ante Consejos Superiores Universitarios, la Presidencia de la República”, la Presidencia aclaró que “Londoño de la Espriella no tiene ningún vínculo familiar ni parentesco con el presidente Abelardo de la Espriella”.

“La coincidencia en uno de sus apellidos no constituye relación de consanguinidad, afinidad o parentesco alguno. Por lo tanto, son falsas las versiones que han pretendido presentar esta designación como un nombramiento de un familiar del jefe de Estado”, agregaron.

Noticia en desarrollo...

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Londoño

Rodolfo

De la Espriella

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.