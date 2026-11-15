¿De la Espriella cae en imagen favorable por vestirse de militar o decir Cristo Rey?

Abelardo de la Espriella cumple sus primeros 100 días como presidente de Colombia y su imagen favorable ya está por debajo del 50 %. Los colombianos lo evalúan por debajo de lo que tenían, en su momento, presidentes como Gustavo Petro o Juan Manuel Santos. A la gente le gusta que se preocupe por la seguridad y que haga presencia en las regiones, pero no que se vista de militar, camine entre cadáveres o se la pase invocando a Cristo Rey, dice César Caballero, director de Cifras y Conceptos. Los dos temas que más afectan la favorabilidad de De la Espriella son la anunciada reforma tributaria y la atención a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. De hecho, a Colombia no le gusta que, en plena tragedia, con tantas promesas de austeridad y ante la necesidad de una gestión diligente para atender a las víctimas, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, se haya puesto un sueldo de 40 millones de pesos mensuales. Ninguno de sus ministros marca con mayoría positiva. Por Élber Gutiérrez Roa.