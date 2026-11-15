 

¿De la Espriella cae en imagen favorable por vestirse de militar o decir Cristo Rey?

Abelardo de la Espriella cumple sus primeros 100 días como presidente de Colombia y su imagen favorable ya está por debajo del 50 %. Los colombianos lo evalúan por debajo de lo que tenían, en su momento, presidentes como Gustavo Petro o Juan Manuel Santos. A la gente le gusta que se preocupe por la seguridad y que haga presencia en las regiones, pero no que se vista de militar, camine entre cadáveres o se la pase invocando a Cristo Rey, dice César Caballero, director de Cifras y Conceptos. Los dos temas que más afectan la favorabilidad de De la Espriella son la anunciada reforma tributaria y la atención a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. De hecho, a Colombia no le gusta que, en plena tragedia, con tantas promesas de austeridad y ante la necesidad de una gestión diligente para atender a las víctimas, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, se haya puesto un sueldo de 40 millones de pesos mensuales.  Ninguno de sus ministros marca con mayoría positiva. Por Élber Gutiérrez Roa.

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Comentarios
  • Viejito Senil(zl7ku)Hace 48 minutos
    Por ineptitud y mentiroso.
  • Reynaldo(13221)Hace 49 minutos
    Yo con De la Espriella estoy haciendo lo mismo que con petro: hay que esperar hasta los 12 meses para ver. Por el momento es mucho más lo favorable que lo desfavorable. Creo que la falta de objetividad es la que le acarrea la baja calificación. En lo personal, de 1 a 10, le daría un 7. tres meses son muy poco para decir que no ha hecho nada, precisamente porque en tres meses no se alcanza a hacer mayor cosa y peor con el desastre que dejó petro.
  • Lucila(60806)Hace 3 horas
    Por cretino e ignorante!!!
  • javier(96673)Hace 3 horas
    De la Espriella se preocupa más por hacerse a la imagen de un todopoderoso que por atacar a fondo los problemas del país. Gobierno del espectáculo. La política de lo grotesco. Cero eficiencia.
  • alfonso(9763)Hace 4 horas
    No sólo por payaso militar e invocar Cristo Rey. También cae por fantoche, sociópata y esencialmente no tiene talante de estadística, es un aprendiz de pistolero de barrio. Con su elección Colombia cayó lo más bajo que podría caer. Pobre país en manos del Narciso pistolero
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