 

De la Espriella completó 50 viajes: ¿cuál es la estrategia detrás de sus recorridos?

El presidente Abelardo de la Espriella pasó su primer mes en el poder entre viajes a los departamentos afectados por el terremoto. Su apuesta es descentralizar el Estado y ha solicitado a sus ministros tener un enfoque similar. En el Congreso, las mayorías lo respaldan.

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