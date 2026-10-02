De la Espriella se reunió con gobernadores y alcaldes para enfrentar el fenómeno de El Niño

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El pasado jueves 1 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella adelantó una agenda desde Barranquilla con el sector minero-energético, una serie de gobernantes locales para tratar medidas frente al fenómeno del niño y varios sectores de la aviación en Colombia al presentar cambios frente al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
Su encuentro con varios gobernadores y alcaldes del Caribe colombiano para adelantar acciones en cada una de sus regiones frente a los impactos del fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta mediados de 2027. En el encuentro estuvieron el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el de Sincelejo, Yamir Acuña; el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta; la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, entre otros.
Además, en un evento junto a las autoridades locales de Barranquilla, el presidente De La Espriella anunció que la Nación y la capital del Atlántico estarán al frente de la transformación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz a través de un convenio de 18 meses para la fase de alistamiento y modernización. El Distrito aportará $40.000 millones para modernizar la terminal y le dará la gestión temporal de las obras en uno de los lados de la terminal aérea. El aeropuerto continuará siendo propiedad de la Nación y la Aeronáutica Civil mantendrá sus competencias sobre la pista, la navegación aérea, la seguridad operacional y otros asuntos, mientras el distrito asuma temporalmente nuevas funciones sobre ciertas áreas de la terminal.
"Este aeropuerto no es solamente la puerta aérea de Barranquilla y Soledad: es una infraestructura estratégica para el Atlántico, el Caribe y Colombia. Queremos más turismo, más empresas, más inversión, más comercio y una región cada vez más conectada con el mundo", señaló el presidente.
En el estuvieron Alejandro Char, alcalde de Barranquilla; Valerie Lafaurie, la gerente para las regiones; Nicolás Gómez, jefe de gabinete; Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio y Elsa Noguera, ministra de transporte.
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