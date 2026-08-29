De la Espriella convocó a su gabinete al primer consejo de ministros desde las regiones

El presidente Abelardo de la Espriella en su primer consejo de ministros desde el Palacio de San Carlos. Foto: Presidencia

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Este sábado 29 de agosto se llevará a cabo el segundo consejo de ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella y el primero fuera de Bogotá. De acuerdo con integrantes de esa administración, de ahora en adelante será usual ver a todo el gabinete desplazarse a otras ciudades y municipios para conocer de primera mano las necesidades de las comunidades en todos los sectores. El lugar designado para este primer ejercicio desde las regiones es Barranquilla, sede alterna del gobierno y desde donde el mandatario despacha en las instalaciones del batallón Paraíso.

“Seguimos trabajando en la reconstrucción del país y en los temas esenciales para los colombianos. Gobernamos desde las regiones, escuchando y actuando. Seguimos trabajando por nuestra Patria Milagro”, aseguró al respecto el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien viajó este mismo sábado desde Bogotá hasta la capital del Atlántico.

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Las prioridades de este encuentro de alto nivel están claras: la atención del terremoto y los incendios, la puesta en marcha de una nueva estrategia de seguridad y las cuentas pendientes para ajustar las finanzas públicas. De hecho, este consejo de ministros remata una semana de varios recorridos del presidente por región, en los que, entre otros asuntos, atendió el llamado de las autoridades del Tolima por los incendios que se presentan en la región y también realizó un consejo de seguridad en Valledupar por las alteraciones al orden público.

De hecho, en cuanto a la seguridad, el mandatario sigue comunicando en sus redes sociales resultados de operativos contra el crimen. “Nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DEA, capturó en Paratebueno, Cundinamarca, a Emilio José Cordero Sierra, alias “Fantasma”, solicitado con fines de extradición por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de drogas”, señaló en la noche de este viernes.

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El presidente De la Espriella dijo que ha firmado 41 extradiciones en 19 días, entre estas la de conocidos cabecillas de grupos armados como alias Araña o alias Mocho Olmedo. Por otra parte, en cuanto al tema de los recursos, su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, luego de presentar un presupuesto para 2027 de COP 636 billones, le explicará a todo el gabinete cómo se distribuirán esas partidas, pero también cómo se hará un recorte que supera los COP 21 billones.

De acuerdo con Gómez, este año se destinarán COP 4 billones del presupuesto para ayudas económicas para los damnificados por el terremoto. Y en cuanto a los gastos y el crecimiento de la deuda, señaló que “todavía podemos adelgazar el Estado y adelgazando el Estado podemos generar capacidad para crecer y prosperar”.

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