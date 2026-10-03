De la Espriella declara insubsistente a director de bomberos por presuntas irregularidades

"He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes", señaló el jefe de Estado al explicar la razón de la salida…

El presidente Abelardo de la Espriella le solicitó este sábado 3 de octubre al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que declare insubsistente al director general de bomberos, Germán Andrés Miranda Montenegro, quien había sido posesionado en su cargo el pasado 7 de septiembre.

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"He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes", señaló el jefe de Estado al explicar la razón de la salida de Miranda de su cargo.

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He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.



Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara,… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 3, 2026

Por su parte, el ministro Lara respondió a los pocos minutos que el nombramiento de Miranda en la dirección nacional de bomberos había sido declarado insubsistente ante el conocimiento de una serie de pruebas que podrían indicar, según el funcionario, "un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de hace unos años llegaran a conocimiento de la Fiscalía". Por esto, desde esa cartera se pusieron en conocimiento de las autoridades competentes para que sean esclarecidos.

En efecto, Presidente, se ha declarado insubsistente el nombramiento del director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, ante la existencia de elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de hace unos años llegaran… https://t.co/1DErm4h7qm — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 3, 2026

Este es el primer funcionario en salir de esta administración por presuntos actos irregulares, aunque se suma a la lista de nombres que salieron del Gobierno tras 57 días en el poder. Entre ellos están Carlos René Montoya, al que le solicitaron su renuncia tras apenas tres días en el puesto debido a controversias durante su citación ante el Congreso o Ricardo Valencia quien tras dirigir el Dane por un par de semanas, salió de su puesto por diferencias con la Casa de Nariño.

Miranda había llegado a su cargo el pasado 7 de agosto cuando el mismo Lara lo había posesionado. El ahora exdirector cuenta con 20 años de experiencia en el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia. Durante su trayectoria se desempeñó como Director General de Bomberos y Coordinador General del Sistema Nacional de Bomberos, además de ejercer funciones como asesor, consultor, instructor y docente en procesos de formación y fortalecimiento de capacidades para la atención de emergencias e incidentes críticos.

Durante su posesión, el ministro señaló que “los bomberos de Colombia cuentan con el compromiso del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior para fortalecer su capacidad de reacción. Vamos a trabajar en un plan de acción frente al fenómeno de El Niño y en el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Bomberos y de los cuerpos de bomberos del país. Ustedes tienen un trabajo responsable con Colombia y lo que hacen es digno de héroes”.

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