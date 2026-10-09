De la Espriella designó a exgobernador de Bolívar como embajador en Francia

El presidente Abelardo de la Espriella designó a su nuevo embajador en Francia. Se trata de Juan Carlos Gossaín, exgobernador de Bolívar entre 2012 y 2015 por el Partido Liberal. Tras su administración, fue vinculado a las investigaciones sobre el "Cartel de la Hemofilia" en ese departamento. El próximo diplomático del gobierno De la Espriella ha señalado que, en su caso investigado por el ente de control, se descubrió que la entidad prestadora del servicio de salud dio el servicio asociado a su caso.

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Gossaín es abogado graduado de la Universidad de Cartagena, con especialización en derecho administrativo y comercial. Llegó a la Gobernación de Bolívar después de ser secretario general de la Alcaldía de Cartagena, en la administración de Nicolás Curí en 2006. También fue secretario de Planeación en 2009, antes de participar en las elecciones regionales de 2011 con el aval del Liberal. Ganó las regionales contra Rosario Ricardo Bray, del Partido Social de Unidad Nacional.

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Luego de dejar esa gobernación en 2015, la Procuraduría lo inhabilitó en primera instancia por 10 años. Según el ente de control, Gossaín permitió "el pago de más de $16 mil millones a dos IPS por conceptos relacionados con atención de pacientes de hemofilia, sin que existiera relación contractual con ellas". Sin embargo, quien llegaría al servicio exterior de Colombia ha insistido en que un fallo de segunda instancia revocó esta medida disciplinaria.

La información sobre sus conflictos de intereses fue publicada este 7 de octubre, un paso previo para acceder al cargo. La embajada en París es clave para Colombia, pues se encarga de las conversaciones con la UNESCO y otras organizaciones multilaterales. Eso sí, la designación aún no cuenta con el beneplácito del gobierno de Emmanuel Macron.

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Una respetuosa y amistosa solicitud de aclaración a @lasillavacia pic.twitter.com/G9lyQdOYYb — Juan carlos Gossaín R. (@JCGossain) August 11, 2026

Hasta ahora, el gobierno De la Espriella solo ha nombrado 10 embajadores en países de los cuales ya cumplen sus funciones Estados Unidos (María Consuelo Araújo), Israel (Tania Gilinski) y los representantes ante las Naciones Unidas (Mauricio Gaona) y la Organización de Estados Americanos (Alejandro Ordóñez). Asimismo se han realizado las designaciones de Reino Unido, México y España, quienes siguen a la espera de sus beneplácitos. La embajada en Francia, que vería llegar a uno de los socios de Abelardo de la Espriella, fue ocupada por el exministro del Interior Alfonso Prada durante los últimos años del gobierno Petro. Desde la salida de Prada, el pasado mes de agosto, Francia no tiene un embajador en propiedad.

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