De la Espriella designó a sus voceros oficiales: ¿quiénes llegan a estos cargos?

Carolina Gómez y Miller Soto serán los voceros oficiales del gobierno electo de Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó en la noche de este jueves a quienes serán sus voceros oficiales cuando asuma la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto.

Se trata de la de la periodista Carolina Gómez Sánchez y del abogado Miller Soto Solano, quienes de diferentes formas apoyaron la campaña que se impuso en la segunda vuelta del pasado 21 de junio.

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La primera llega con la tarea de “generar una relación de respeto entre el Gobierno y los periodistas” y viene de ser presentadora y productora en Red+ Noticias y exdirectora ejecutiva de la Cámara Colombo-Israelí. El segundo asume la labor de ser “el puente vivo entre el Gobierno y la ciudadanía” y cuenta con una amplia trayectoria como asesor jurídico de la Alcaldía de Barranquilla (2023), en la Defensoría del Pueblo (2020-2021), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (2020-2021), y del Ministerio del Interior (2019-2020).

“En adelante, toda la información relacionada con las decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente electo, de los ministros designados y del equipo de gobierno será divulgada exclusivamente a través de la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y de la Oficina de Prensa. Esta medida busca garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”, precisó el equipo de la administración entrante.

De acuerdo con la información divulgada por Defensores de la Patria, movimiento que respaldó De la Espriella, este mismo esquema de las vocerías se mantendrá luego del 7 de agosto cuando se dé el relevo con el presidente saliente, Gustavo Petro. Y, sumado a eso, señala que “cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del Gobierno del presidente electo”.

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El mandatario entrante ya ha confirmado el nombre de 11 de sus 18 ministros y se espera que a más tardar este viernes, cuando los citó a todos en Barranquilla, termine de designar a quienes ocuparán el gabinete de la llamada “patria milagro”. Por ahora, las carteras que ya tienen nombres fijos son: Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) y Exteriores (Omar Bula). A ellos se suma Valerie Lafaurie, quien será la consejera para las regiones.

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