“La actitud de Petro legitima la ‘Patria Milagro’”: representante electa Carol Borda

Carol Borda, representante electa a la Cámara por Salvación Nacional. Foto: Nicolás Achury González

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Son 11 los ministros designados que ya ha dado a conocer el presidente electo, Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es su posición frente a estos nombramientos?

De hecho, yo tuve más incomodidad con algunos perfiles que estuvieron en el empalme, como Kevin Hartmann. El trabajo que él hizo para promover la reforma pensional [del presidente Gustavo] Petro me pareció indignante y verlo acompañando el proceso de empalme fue algo que nunca compartí. Luego entendí que este proceso era para reunir toda la información posible, incluyendo perfiles del “duquismo” para entender cuál fue el estado del Gobierno nacional cuando estuvo [Iván] Duque y qué era lo que hacía falta.

Hasta ahora a mí me han gustado los nombramientos. Yo creo en ese equilibrio entre la experiencia y darle la oportunidad por mérito a las personas, y es un interés que tiene Abelardo, no solamente en los ministerios, sino para abajo. Es aglutinar la mayor cantidad de personas que, por mérito, puedan hacer ese trabajo de conformación de patria. Me encantan los nombramientos, inclusive el más polémico que sería Viviane Morales. Inicialmente consideraba que podía resultar en un desgaste, pero veo es que el presidente está totalmente confiado.

¿Cuál fue la línea para la elección del gabinete?

Al presidente no le importa defender de frente en lo que cree y eso ha sido lo que nos ha encantado a quienes estamos detrás de él: que le ha devuelto el orgullo por defender las cosas en las que uno cree y lo que él representó en campaña. Personas como Viviane Morales son la confirmación de lo que él dijo: en temas de creencias, sacar la ideología de género de los colegios. Qué mayor representación que alguien como Vivian Morales. Ahora, yo sí tengo mucha expectativa de que logren generar el nivel técnico que necesitan. Creo que Viviane lo va a poder dar en el caso del Ministerio de Educación.

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Tenía la expectativa de que el Ministerio del Deporte fuera suprimido. Desde mi visión, la del gobierno la desconozco. Considero, a nivel personal, que el deporte necesita ser impulsado, pero no desde el Estado. Lo vimos con Petro: le quitaron COP 80 mil millones y el deporte se paralizó. Entonces, sí tenía la expectativa, pero vamos a ver qué tal va a ser el trabajo de Juliana Gutiérrez, que también va a ser excelente, la conocí durante la campaña. Me encanta el nombramiento de Omar Bula. Conozco sus posturas en muchos temas y la Cancillería es bien importante. Respaldo los nombramientos y quiero verlos ya en el ejercicio.

La bancada de Salvación Nacional es pequeña, pero se han sumado partidos que evidentemente dejan las cuentas de los votos a favor del gobierno entrante. ¿Cómo están esos diálogos?

No puedo hablar por los partidos, pero yo encuentro aliados naturales en el Centro Democrático, en Creemos y en Cambio Radical. Pero más que los partidos, son personalidades, creo que eso ha cambiado mucho con esta última elección. No son directores de partidos, no son partidos, son nombres que representan, hace mucho tiempo los partidos dejaron de representar. Perdieron, sus colores son muy difusos: encontramos a “Jotape” Hernández y a Catherine Juvinao en el mismo colectivo.

Entonces, creo que Abelardo llegó a romper con esa estructura y sumar personalidades. Vamos a tener personas en el Partido de la U y de la Alianza Verde. Dependiendo del momento, vamos a encontrar esa unidad en temas. Pero vamos a ver si alguien formalmente decide, yo que sé, abandonar Cambio Radical para entrar a lo que va a ser Defensores de la Patria.

¿Han hablado con el presidente electo sobre su tarea en el Congreso?

No. Dejamos el trabajo de Congreso un poco relegado porque estamos enfocados en el Gobierno nacional. Entonces, no, nuestras conversaciones han sido como: “Listo, terminamos de trabajar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que apoyar?”. Y en este momento estamos enfocados en el trabajo legislativo.

¿Y con el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara?

Aún estamos a la espera de podernos reunir con él. Sabemos que se ha reunido con Cambio Radical, con algunos partidos. La verdad, lo desconozco, pero sé que ha avanzado en conversaciones con partidos. Por supuesto, súper interesados en poder hablar de qué línea necesitan, cómo podemos nosotros sumar desde el Congreso para que la “Patria Milagro” pueda ser una realidad.

Parte de esa negociación que tendrá que entrar a hacer Lara y el mismo partido es las presidencias del Congreso. ¿Están fijos Alfredo Deluque (Partido de la U) en el Senado y Daniel Briceño (Centro Democrático) en la Cámara de Representantes?

Yo no sé si esté fijo. Lo que sí te puedo decir es que comparto totalmente a Briceño en Cámara, que es lo que me compete. Espero que sí sea una realidad, que se puedan dar los acuerdos entre partidos y demás. Yo, personalmente, estoy intentando en estas negociaciones alcanzar la Comisión Primera y la de Acusaciones. Tengo otras apuestas que estoy esperando cómo se dan las negociaciones.

Pero la Presidencia, para mí, debería tener alguien como Daniel Briceño y garantizar ese primer año. Además, tuvo una votación muy importante en el caso de Bogotá, incluso a nivel nacional. Es la mejor persona para representar esa Presidencia.

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A la bancada de Salvación Nacional entraría, según los resultados preliminares del escrutinio, Alejandro Bermeo, quien ha sido denunciado por presuntas agresiones sexuales. ¿Cuál es su posición al respecto?

Yo, personalmente, quisiera que él no se posicionara como senador, porque creo que incluso la gente nunca supo qué estuvo votando, no sabía lo que había detrás. A mí, personalmente, me gustaría que no se posicionara y que diera paso a una persona increíble como lo es Juan Camilo Ostos. Creo que sería una persona que le daría altura, que sale de la coordinación del Ministerio del Transporte y que sería buenísimo que pudiera llegar a fortalecer lo que representa la bancada de Salvación Nacional.

Nuevamente, somos una bancada pequeña, pero yo lo que veo es aquí una unidad de distintas personalidades que trascienden los partidos alrededor de un proyecto que se llama Defensores de la Patria. Entonces, aún como Salvación Nacional, no me incomoda, me identifico con Defensores, no siento que yo choque. Entonces, creo que en el papel son partidos, pero en la práctica nos vamos a comportar como una sola bancada.

¿Para las regionales tienen alguna proyección en este momento?

Crecer. Todavía no hay nombres. Nuestro objetivo es crecer. Ahora, con lo que considero que va a ser una fusión con Defensores, nuestra apuesta es por lograr bancadas mayoritarias y representativas. En el caso de Bogotá, sí espero tener una bancada bien importante y creo que eso se deriva de nuestro ejercicio legislativo en estos días.

En el Congreso también tendrán de forma directa la oposición del Pacto Histórico. Desde ese sector se ha instado a desconocer la legitimidad de De la Espriella. ¿Qué respuesta merece eso?

Primero, un ejercicio de unidad nacional en contra de cualquier intento de un acto golpista e ilegal de reconocer una voluntad popular. Merece todo el rechazo total. La contundencia y la voluntad que tiene el presidente Abelardo de la Espriella para saber en qué momento cortar o no ceder, me encanta, me representa y es algo que vamos a respaldar 100 %. Ahí vamos a encontrar muchas personas que se van a juntar en este proyecto de defensa de la democracia.

Vamos a tomar iniciativas para denunciar al presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones y espero llegar allá para liderar la necesidad de que no puede salir impune de sus acciones durante el gobierno. A mí me sorprende que el Pacto Histórico le haga el juego a Petro. Siento que la actitud de Petro legitima la “Patria Milagro” y hace quedar mal el proyecto político del Pacto Histórico. Sin quererlo, espantan a los que respetan la institucionalidad. Me parece poco estratégico. Ahí vamos a intentar liderar en control político. Las redes sociales son un campo de batalla ideológico y político, entonces la presencia va a ser fuerte. Unir no solamente políticos, sino la ciudadanía en general.

Del otro lado hay críticas que dicen que las posiciones que toman figuras como Carlos Alonso Lucio, que llama a enjuiciar al presidente, y voces que piden la extradición del actual mandatario contribuyen a la polarización y son incendiarias...

De hecho, creo que va en línea con lo que el presidente De la Espriella ha dicho desde que pasó la primera vuelta. Él dijo: “Yo voy a unir con los que tengo que unir, pero voy a ser firme con quienes claramente han violado la ley”. Gustavo Petro ha violado la ley. No solamente por sus delirios mesiánicos de pasarse por encima de la institucionalidad, estamos hablando de que hubo financiación ilegal en su campaña, de que se comprobó que su gobierno le entregó la seguridad al Clan del Golfo, de la corrupción más grande, incluso cuando ellos se planteaban como la alternativa.

Sí hay que unir, pero no puede ser con los criminales. Sí hay que negociar, sí hay que hacer acuerdos, pero no puede ser con los criminales. Estoy de acuerdo con Carlos Alonso Lucio y es lo que piden muchas personas. Y la razón por la que quiero llegar a la Comisión de Acusaciones: Petro no puede quedar impune. Ser presidente le da una responsabilidad mayor al momento de haber hecho lo que hizo, que literalmente fue una traición a la patria. No son diferencias ideológicas, con ellos sí se necesita la firmeza y la justicia.

Pasando al tema del Congreso, ¿han esbozado la lista de proyectos que serán prioridad, como bancada oficialista?

Como bancada no lo hemos charlado. Nuestras conversaciones han sido alrededor de la Presidencia, pero no hemos conversado proyectos. Yo te puedo hablar desde [la senadora electa] Sara [Castellanos]. Por supuesto, lo que trabajamos en campaña, defensa de la vida, defensa de la familia. Ahí vemos un proyecto marco de protección a la maternidad, de acuerdo de lo que dice la sentencia C-055 de la Corte Constitucional, que establece una protección al que está en el vientre y a establecer alternativas al aborto, que son de carácter constitucional, según la interpretación de la sentencia. Es casi que volver al proyecto Ruta por la Vida del Concejo de Bogotá, de Clara Lucía Sandoval, que yo lo redacté.

¿Cuáles son las implicaciones en el flujograma de atención de la ruta materno-perinatal? En donde solo se ofrece aborto, vamos a ofrecer las dos opciones. La opción de la vida tiene que ser tan garantista como lo es la del aborto. Todo en aras de promover la información completa, y en eso también está que la mujer pueda escuchar el primer latido de su bebé, que sepa cuál es la decisión que hay detrás.

El presidente electo ha dicho que no está de acuerdo con la adopción homoparental y usted hace parte del movimiento “Provida” contra el aborto. Ambos temas fueron respaldados por la Corte Constitucional, ¿irán en contra de esas sentencias?

Es que ahí está la cuestión. Incluso, falta la otra parte de la afirmación del presidente y es que él es respetuoso de la Corte y de la institucionalidad. Él entiende que ninguno de nosotros puede ir en contra de lo que ha hecho la Corte Constitucional. Si me lo preguntas a mí como activista, y esto es un plan de años, yo sí planeo de alguna manera poder incidir en que los magistrados, como pasó en Estados Unidos, que después de 50 años se cayó Roe v. Wade. Pero no sé si se puede hacer en el gobierno entrante. Tocará a revisarlo, porque Abelardo va a escoger a los magistrados. Esa es mi apuesta personal. ¿Puedo decir que sea de todo el proyecto? No lo sé.

En cuanto a las sentencias que ya hay, yo tengo una visión como contraria respecto a la facultad que tiene la Corte de legislar, prácticamente. Se extralimitan sus funciones. Entonces, creo que sí hay una vía para garantizar los derechos de los niños y los derechos de las madres y las mujeres sin ir en contra de lo que establece la Corte Constitucional, es más estratégico. Estamos en una sociedad polarizada donde de ninguna manera va a salir adelante un acto legislativo, que me encantaría, te lo digo como activista. Siendo realista, no creo que vaya a pasar y no sé si esté dispuesta a abrir esa puerta para que se dé la vuelta. Principalmente, mi trabajo va a ser control político.

Más allá de eso, ¿hay otros temas en la agenda?

También promover la libertad educativa, por eso para nosotros es una buena noticia que un rol como el de Viviane esté. Ella no va a ser magistrada de la Corte, no tiene la posibilidad de ir en contra de lo que han dicho las sentencias, pero sí que creo que equilibra la discusión en una educación que está totalmente estatizada. Por fuera de eso, está en que, si una institución educativa quiere promover la inclusión desde la visión del lobby LGBT, que lo pueda hacer; pero si hay una institución confesional que quiere tener otro tipo de lineamientos donde se base, por ejemplo, no discriminación basada en la dignidad humana, que también lo pueda hacer. Que haya esa libertad de poder educar, que hace parte de las libertades constitucionales.

Tenemos una propuesta de eliminación del impuesto saludable, que el Gobierno también va en línea con ese sentido. La eliminación de impuestos en los pañales, que fue de hecho una promesa de campaña. Todo el apoyo al sector minero-energético, que también fue algo en lo que nos acercamos en campaña.

¿Y sobre la crisis fiscal que atraviesa actualmente el país?

Yo soy de las que considera, y seguramente Sara también apoya y respalda, la necesidad de extracción responsable y del desarrollo minero-energético por la crisis fiscal que atraviesa el país. Es lo que yo creo que va a lograr sacar adelante la sostenibilidad fiscal del país. Tenemos una iniciativa para intentar universalizar, así sea gradualmente, el gas GLP, porque es el gas que utilizan los sectores más vulnerables y ayuda a combatir el daño al medio ambiente.

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También todo lo que sea para derogar leyes que son totalmente inoficiosas. Derogar la Paz Total, por supuesto, también es una iniciativa. Promover el bono escolar. Es decir, ahí vamos pensando varias iniciativas de acuerdo a lo que hemos trabajado.

El vicepresidente electo ha dicho que implementarán un programa de ajuste fiscal. Se ha hablado de la necesidad de una nueva reforma tributaria. ¿Qué se va a presentar ante el Congreso?

Yo creo que la reforma tributaria va a ser necesaria. También veo que el enfoque de la reforma, incluso el ministro lo ha establecido, va en línea de lo que prometió Abelardo: eliminación de impuestos, no solamente a través de la reforma, sino también de decretos que generen alivios a los colombianos; y la reducción del Estado. Yo estoy muy a la expectativa de ver cómo se va a dar esa reducción. Creo que va a ser necesario, creo que eso y el plan de desarrollo van a ser las dos discusiones, evidentemente, más importantes en el primer año. Yo sí creo, fijo, va a haber una reforma.

Hablemos de la reducción del Estado. Usted dijo que esperaba que el Ministerio del Deporte no tuviera un nombramiento, ¿se ha hablado de ese tipo de fusiones en el empalme?

El empalme ahorita está enfocado en el estado de las cosas. Evidenciamos la contratación abismal, monstruosa que hay en el Estado, los contratos que creó el gobierno en Ley de Garantías. Entiendo que la reducción estatal va en ese sentido y sí se está evaluando porque hay direcciones en las que hay duplicidad de funciones. ¿A cuál eliminamos? Creo que se va a reducir a partir de revisar qué contratos, específicamente OPS, se van a acabar. Estoy muy a la expectativa de ver cuál va a ser ese mapeo institucional.

Me han sorprendido nombramientos como la Consejería para las Regiones. Yo lo hubiera eliminado, ya a través de los ministerios logras condensar esos roles. Pero vamos a ver, vamos a ver, todavía estoy como muy a la expectativa.

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