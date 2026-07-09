Esta será la ruta del Canciller Bula frente a las relaciones con EE.UU., Israel y Venezuela

Omar Bula Escobar, canciller designado, explicó las nuevas prioridades en materia de política exterior. Foto: Santiago Ramírez Marín

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La llegada de la administración de Abelardo de la Espriella significa un cambio en las formas en que el país llevaba sus relaciones exteriores frente a sus países aliados. Y el designado para esta tarea es el académico Omar Bula Escobar, quien tiene más de 20 años de experiencia en las Naciones Unidas. Por ello, en diálogo con El Espectador, explicó cuál será su ruta para relacionarse con Estados Unidos, Israel, Venezuela y China.

En primera instancia se refirió al caso de Estados Unidos, un país con el que De la Espriella tiene gran cercanía. El canciller designado replanteará la relación con la administración de Donald Trump para acercarse y volver a ser el principal socio de este país en la región, como lo fue Colombia “durante mucho tiempo”. Su principal apuesta será buscar el apoyo de EE. UU. en temas clave para la política de seguridad del gobierno entrante, como el crimen transnacional organizado y la droga.

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En esta misma línea se encargará de cumplir con los requisitos necesarios para que Colombia pueda ingresar a la coalición del Escudo de las Américas, iniciativa que busca coordinar a gobiernos del hemisferio para combatir el narcotráfico junto a EE. UU., tal como lo planteó el presidente electo.

“Una de las cosas que el mundo debe saber y con la que Colombia debe estar más consciente: hemos dejado que este fenómeno del crimen transnacional organizado crezca demasiado y es hora de abordarlo. En ese sentido, la relación con Estados Unidos es clave porque el presidente Donald Trump también tiene esos propósitos”, señaló Bula en diálogo con este diario.

Otra de sus prioridades será el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, a partir de la reapertura de las embajadas en ambas naciones y con ello convertirlo en un socio estratégico en términos de seguridad. Esto se pondrá en marcha tras la ruptura de relaciones por parte del presidente Gustavo Petro en mayo de 2024, como una medida motivada por el rechazo a la ofensiva en Gaza.

“Va a ser una política muy pragmática, y al mismo tiempo teñida con los valores propios, porque aquí no se trata de extremos, se trata de volver a la coherencia, efectivamente, y al sentido común, al valor de la familia, al valor del libre mercado, al valor de la razón”, comentó Bula sobre la forma en que será esa nueva relación.

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Otro de los encargos que puso sobre la mesa De la Espriella para el nuevo canciller está enfocado en el relacionamiento con Venezuela. Desde Cúcuta, durante su primer encuentro de empalme regional, el presidente electo resaltó la necesidad de fortalecer estos vínculos con la administración de Delcy Rodríguez.

Al respecto, Bula dijo a este diario que "Colombia tiene una oportunidad única de armar una relación con Venezuela más moderna, abierta, democrática. Una oportunidad que hay que aprovechar”. El canciller designado manifiesta que “Venezuela tiene su propio ritmo”, pero también puntualiza que “Estados Unidos ha sido muy claro en sus tres etapas: recuperación, estabilización y transición”.

Bula también se refirió a la transición de poder en ese país, del que dijo: “No se puede traer mañana mismo a María Corina Machado a unas elecciones, en el caso de que sea ella, o a Edmundo González o quien sea. No se pueden lanzar a unas elecciones en el momento en que todavía están Diosdado Cabello y otros; todo eso tiene un proceso. Es que son más de 20 años de raíces que ellos tienen en ese país y esto no se acaba de un día para otro”.

Asimismo estimó que la influencia de la administración Trump luego de la captura de Nicolás Maduro a principios de año también tiene implicaciones en cómo se manejarían las relaciones entre Caracas y Bogotá. “Estados Unidos tiene su ritmo y yo creo que debemos seguir ese ritmo de las tres etapas de manera muy cercana y apuntando siempre a una super relación colombo-venezolana para explotarla en lo que de verdad corresponde”.

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Un punto más que resaltó el canciller electo es el papel de China luego de los acercamientos de la administración de Xi Jinping con el gobierno de Gustavo Petro en los últimos cuatro años. Al respecto Bula Escobar le dijo a este diario que “la relación con China va a ser muy pragmática también”. Esa misma postura fue adoptada en su momento por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, durante un diálogo con El Espectador.

Sobre esa línea el futuro canciller puntualizó que “las cosas que nos convengan serán claves y revisaremos las que no nos convengan. Obviamente, la relación con Estados Unidos y China tendrá que ser diferenciada de alguna manera a medida que nos aproximamos más a los Estados Unidos de hoy. Pero nosotros somos amigos de todos, desde que haya respeto mutuo, beneficio mutuo; y si hay beneficios en un área comercial, pues mejor aún”.

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